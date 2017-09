GA-Sportlerwahl August 2017

Bonn. Die Leser des General-Anzeigers wählen ab sofort ihre Sportler des Monats August. Nominiert sind: Lena Schöneborn, Konstanze Klosterhalfen, Nico Perrey, MAx Rendschmidt und Marc Zwiebler.

Der August ist traditionell der Sahnemonat für Lena Schöneborn und Max Rendschmidt. Es ist der Monat, in dem Jahr für Jahr die Saisonhöhepunkte für die Moderne Fünfkämpferin und den Rennkanuten anstehen. 2017 haben die überragenden Einzelsportler aus dem Verbreitungsgebiet des General-Anzeigers einmal mehr Gold im August geschürft: Schöneborn als Staffel-Weltmeisterin in Kairo, und Rendschmidt im Kajak-Vierer im tschechischen Racice.

Beide waren sogar schon GA-Sportler des Jahres – und werden auch 2017 zu den heißen Kandidaten auf die Auszeichnung zählen, die in der Filialdirektion der Sparkasse KölnBonn im Kreise großer Sportprominenz am 13.Oktober vergeben wird. Zunächst aber steht noch eine Monatskür an: Ab sofort wählen die Leser dieser Zeitung per Online-Abstimmung (ga-bonn.de/sportlerwahl) den Sportler des Monats August.

Über die WM-Triumphe von Schöneborn und Rendschmidt hat der General-Anzeiger ausführlich berichtet. Nicht zuletzt aber auch über den gelungenen Saisonstart des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, insbesondere selbstverständlich über den Knüller gegen Hannover 96, der am 13. August rund 10 000 Zuschauer in den Sportpark Nord lockte. Sie sahen, wie der BSC dank eines spektakulären Hackentreffers von Nico Perrey zum 2:3 an einer Pokalsensation schnupperte, ehe sich der Bundesligist doch noch standesgemäß mit 6:2 durchsetzte.

Perreys Traumtor wurde mit der Nominierung für das Tor des Monats in der ARD-Sportschau belohnt. Nach seinem späten Ausgleichstor zum 3:3 im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen war spätestens klar: Der 20 Jahre alte Innenverteidiger gehört ebenfalls bei der Wahl zum GA-Sportler des Monats August auf die Kandidatenliste.

Das gilt ein weiteres Mal auch für Konstanze Klosterhalfen, die aufgrund ihrer herausragenden Saison 2017 quasi den Status einer Dauerkandidatin erreicht. Die große deutsche Laufhoffnung aus Bockeroth sorgte bei der WM in London für großes Aufsehen, als sie dem Feld im 1500-Meter-Halbfinale weit enteilte, dann aber kräftemäßig einbrach und den Endlauf verpasste. Was sie nicht davon abhielt, in den Folgewochen zwei Volltreffer zu landen: Als gefeierte Siegerin beim Istaf in Berlin. Und mit dem deutschen Rekord über 3000 Meter (8:29,89 Minuten).

Bleibt last but not least Marc Zwiebler auf dem Stimmzettel. Zwar schied der 33-Jährige bei der Badminton-WM in der zweiten Runde aus. Er war dennoch immerhin bester Deutscher, und hat aufgrund seiner großen Karriere die wahrscheinlich letzte Nominierung für eine Sportlerwahl verdient. Zumal der Bonner Jung' zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist, um beim 1. BC Beuel in der Bundesliga seine Karriere ausklingen zu lassen. Auch das ist ein Volltreffer für den Sport in der Region.

