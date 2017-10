GA-Sportlerwahl

BONN. TJ DiLeo von den Telekom Baskets Bonn und Kickboxerin Sarah Liegmann aus Rheinbach sind nominiert bei der Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2017. Stimmen Sie jetzt ab!

Von Yannick Lemke, 06.10.2017

Bis einschließlich kommenden Sonntag stimmen die Leser dieser Zeitung über den GA-Sportler und die GA-Mannschaft des Jahres ab. Zu den Kandidaten bei der Einzelwahl zählen Basketballprofi TJ DiLeo und Kickboxerin Sarah Liegmann.

TJ DiLeo hatte die Monatswahl im Mai gewonnen, einem wahren Wonnemonat für sein Team, die Telekom Baskets, in dem sich der 27-Jährige immer besser akklimatisiert hat. Eigentlich als Shooting Guard verpflichtet, musste DiLeo nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Konstantin Klein oft als Aufbauspieler auflaufen.

In den Playoffs um die deutsche Meisterschaft verletzte sich dann auch noch Mannschaftskapitän Josh Mayo und DiLeo wechselte auf die „Eins“. Er füllte die vakante Position im Spielaufbau mit Bravour aus. Gegen den späteren Meister aus Bamberg stand der Deutsch-Amerikaner im dritten Spiel der Playoff-Serie insgesamt 36 Minuten auf dem Parkett – Karrierehöchstwert in der Bundesliga.

In der wichtigsten Saisonphase bestach DiLeo mit aufopferungsvollem Kampfeswillen und Einsatz. Fans und Vereinsverantwortliche wussten das zu schätzen. Erstere wählten ihn zum Sportler des Monats, letztere verlängerten den Verrag des Publikumslieblings im Sommer bis 2019.

Sarah Liegmann ist die jüngste Kandidatin der Wahl zum GA-Sportler des Jahres, und die 15-Jährige ist als Kickboxerin eine Exotin im Kreis der Nominierten. Regelmäßig reist die Schülerin zu Turnieren im In- und Ausland. Ihre Erfolge sind beachtlich. Dass sie im Juni knapp vor Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen zur Sportlerin des Monats gewählt, wurde, überraschte sie gewaltig. Vor allem freute sie sich über die Wertschätzung ihres außergewöhnlichen Sports.

„Andere Sportarten werden sehr unterstützt, das Kickboxen dagegen gerne mal belächelt“, sagte Liegmann. Sie wirbt für ihren Sport. Vor allem mit Leistung. Die Juniorenturniere Deutschlands dominiert die Rheinbacherin seit Jahren. 2014 wurde sie, damals in der Altersklasse „Kids“, erstmalig deutsche Meisterin.

2017 folgten weitere Ausrufezeichen: Bei der Jugend-Europameisterschaft im tschechischen Liberec holte Liegmann drei Goldmedaillen – im Kick-Light, sowie in Leicht- und Vollkontakt. In all diesen Disziplinen wurde sie im Anschluss jeweils auch deutsche Meisterin in ihrer Alters- und Gewichtsklasse. Saisonhöhepunkt aber war die Weltmeisterschaft des Verbandes WKU im August in Irland. Dort holte Liegmann wiederum zwei Siege und hat nun bereits sechs WM-Titel in ihrem Lebenslauf stehen – schlagkräftige Argumente auch für die GA-Jahreswahl.