Sportlerwahl-Kandidaten

BONN. Thea Scheidl vom Bonner THV und Juri Baron vom TKSV Duisdorf sind nominiert bei der Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2017. Stimmen Sie jetzt ab!

Von Yannick Lemke, 02.10.2017

In jeder Ausgabe bis zum Ablauf der Abstimmungsphase stellt der General-Anzeiger zwei Kandidaten für die Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2017 vor – diesmal Hockeyspielerin Thea Scheidl vom Bonner THV und den Ringer Juri Baron vom TKSV Duisdorf.

Thea Scheidl ist offenbar gut vernetzt – und äußerst beliebt. Nur so ist ihr erdrutschartiger Erfolg bei der Wahl zur GA-Sportlerin des Monats November 2016 zu erklären. 73 Prozent der Leserstimmen heimste sie ein, es ist das Rekorderegbnis aller Sieger seit der ersten Wahl für September 2013.

Die BTHV-Spielerin lebt seit 2015 in Bonn und wurde sehr schnell zur Leistungsträgerin in der Zweitligamannschaft. Bereits im Alter von 19 Jahren wurde sie von Trainer Jan Henseler zur Spielführerin ernannt. Er schulte Scheidl um, machte aus der Stürmerin eine Ballverteilerin im Mittelfeld. Das Toreschießen hat sie trotzdem nicht verlernt: In ihrer ersten Hallensaison für den BTHV erzielte die gebürtige Münchenerin 20 Treffer in zehn Spielen, auch in der ersten Spielzeit auf dem Feld schoss sie die meisten Tore ihres Teams.

Seit nun fünf Jahren treten die Damen des BTHV in der zweithöchsten Spielklasse an. Während sich der Verein zurückhaltend zeigt, möchte Scheidl mittelfristig aufsteigen: „In den nächsten Jahren sollte es auch noch den einen Schritt nach oben gehen“, sagte die 20-Jährige nach ihrer Wahl zur GA-Sportlerin des Monats. Wie hoch die Sympathien sie im Ranking der Jahreswahl wohl tragen?

Die Ringer des TKSV aus Duisdorf haben etwas geschafft, das in den Teamspoertarten normalerweise eher den Telekom Baskets oder den Fußballern vom Bonner SC gelingt – mit „Iba“ Mavua-Kazai und Juri Baron stellen sie bei der diesjährigen Wahl zum Sportler des Jahres gleich zwei Athleten. Baron tritt in der Gewichtsklasse unter 66 Kilogramm an. Normalerweise. In der insgesamt verkorksten vergangenen Saison, die der TKSV mit Platz fünf in der Oberliga abschloss, musste der in Kasachstan geborene Baron auch gegen Ringer mit höherem Körpergewicht antreten.

Doch damit nicht genug: Der TKSV-Ringer half bei Personalmangel auch im Greco aus, obwohl der Freistil eigentlich seine Paradedisziplin ist. Baron erfüllte jede von ihm geforderte Rolle gut und war mit elf Siegen in 14 Kämpfen eine wichtige Konstante in den Oberliga-Punktkämpfen der Duisdorfer. Das Besondere an dem Wahl-Bonner der Saison 2016/17: Neben seiner Leistung auf der Matte musste er einige Opfer für den TKSV bringen.

Der 31-Jährige wohnt nämlich in Nienburg in der Nähe von Hannover. So standen für ihn an den Kampftagen lange Fahrten im Kalender, die er allerdings gerne in Kauf nahm: „Ich liebe den Verein und bin zurückgekommen, weil wir hier eine große Familie sind und ich in Bonn wunderbare sportliche Jahre hatte“, sagte der feine Techniker, der bereits von 2008 bis 2011 für die Duisdorfer auf der Matte stand. Seit der neuen Saison zählt er aber nicht mehr zur Mannschaft des TKSV. Der Aufwand war ihm wohl doch einfach zu hoch.