Sportlerwahl-Kandidaten

BONN. Ibrahim Mavua-Kazai vom TKSV Duisdorf und Lucas Musculus, ehemals Bonner SC, sind nominiert bei der Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2017. Stimmen Sie jetzt ab!

Von Yannick Lemke, 01.10.2017

Zwei Kandidaten für die Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2017 sind der Ringer Ibrahim Mavua-Kazai und der Fußballer Lucas Musculus.

Mit 22 Jahren ist Mavua-Kazai für den TKSV Duisdorf als Ringer unterwegs - eine Ewigkeit im schnelllebigen Sportgeschäft. Eine Ewigkeit, in der er mit seinem Club alle Höhen durchlebte - er kämpfte in der ersten Bundesliga - und auch alle Tiefen. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde Mavua-Kazai zum GA-Sportler des Monats gekürt und steht somit auch in der Jahresabstimmung zur Wahl, die bis zum 8. Oktober von den Lesern dieser Zeitung getroffen wir. Als sich in der vergangenen Saison ein neues Tief für seinen Verein anbahnte, war es "Iba" - so rufen ihn seine Teamkollegen -, der wieder einmal zur Stelle war und die Wende brachte. Was den 38-Jährigen, der auch zu Erstligazeiten schon zu den Leistungsträgern zählte, vor allem auszeichnet, ist die Treue zu seinem Heimatclub. Mavua-Kazai ist eine Institution des Ringens in der Bundesstadt.

Das besagte Tief waren die ersten sechs Kampftage der Oberligasaison für die TKSV-Ringer. Keinen einzigen Sieg schafften sie - bis endlich der Schalter umgelegt wurde. Es folgten sechs Siege in sieben Kampfwochen. Eine tragende Rolle nahm Mavua-Kazai ein, der vor allem durch seine Vielseitigkeit brillierte. Trotz seines Kampfgewichts von 76 Kilogramm half er aus, wo es nur ging. Im Oktober trat er in der 86-kg-Klasse an und gewann seinen Kampf. Das ehrten die Leser des General-Anzeigers mit beeindruckenden 53 Prozent der Stimmen und der Wahl zum Sportler des Monats. Was Mavua-Kazai stolz machte. Bescheiden äußerte er: "Schön, dass ich gewonnen habe."

Er war erst der zweite Fußballer, der zum GA-Sportler des Monats gewählt wurde. Im September des vergangenen Jahres stimmten 44 Prozent der Leser für Lucas Musculus ab. Nun steht er auch auf der Kandidatenliste für die Jahreswahl 2017.

In der vergangenen Saison lief der Mittelstürmer für den Bonner SC auf und war mitverantwortlich dafür, dass das Team mit dem Abstieg aus der Regionalliga West nichts zu tun hatte. Vor allem in den ersten Wochen drückte der Mann mit dem außergewöhnlichen Torriecher den Partien seinen Stempel auf und netzte bis zum 13. Spieltag zwölfmal ein. Der 26-Jährige setzte sich während der Saison ein engagiertes persönliches Ziel: "So um die 20 Tore wären nicht schlecht", sagte Musculus nach seiner Wahl zum Sportler des Monats. Diesen Vorsatz konnte er erfüllen, und so standen zum Ende der Spielzeit genau 20 Treffer auf seinem Konto.

Nach der Saison verließ der Torjäger Bonn und schloss sich dem ambitionierten Liganeuling und Aufstiegskandidaten KFC Uerdingen 05 an. Dort tut er sich noch etwas schwerer, in den bisher gespielten neun Partien traf er bisher nur drei Mal. Ob Musculus nun auch GA-Sportler des Jahres wird, liegt in den Händen der Leser und der Fachjury um Ulrike Nasse-Meyfarth und Wolfgang Overath.