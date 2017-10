GA-Sportlerwahl

Bonn. Der Rheinbacher Radprofi Christian Knees vom Team Sky und Kanute Max Rendschmidt sind nominiert bei der Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2017. Stimmen Sie jetzt ab!

Von Yannick Lemke, 07.10.2017

An diesem Wochenende noch haben die Leser dieser Zeitung Gelegenheit, ihre Favoriten als Sportler sowie Mannschaft des Jahres zu wählen. Vergeben werden die Auszeichnungen in einem feierlichen Rahmen im Kreise der Sportfamilie der Region am Freitag, 13. Oktober, in der Bonner Zentrale der Sparkasse KölnBonn am Friedensplatz.

Zehn der zwölf Einzelkandidaten sind vom GA bereits ausführlich vorgestellt worden – hier folgen Radprofi Christian Knees und Kanurennsportler Max Rendschmidt, zwei Hochkarätiger.

Christian Knees lebt schon viele Jahre vom Radsport, doch für ihn ist es mehr als ein Beruf. „Man kann nicht so lange auf diesem Level fahren, wenn man die Radrennen nur als Job sieht. Mich treibt die Leidenschaft für diesen Sport an“, sagte der 36-Jährige nach seiner Wahl zum GA-Sportler des Monats Juli. Seine Leidenschaft ist noch lange nicht erschöpft – an ein Karriereende denkt der Rheinbacher noch nicht. Er ist keiner, der je als Sieger einer großen Rundfahrt im Schweinwerferlicht stehen wird, aber vielleicht sogar weltbester „Schattenmann“.

Der frühere deutsche Straßenmeister erlebte 2017 ein Traumjahr als Bodyguard von Tour-de-France- und Vuelta-Sieger Christopher Froome aus Großbritannien im Team Sky. Bei beiden Rundfahren trug Knees als Edelhelfer zum Sieg seines Mannschaftskapitäns bei – und hatte somit erheblichen Anteil an dem historischen Double.

Nach Saisonende verlängerte Knees seinen Vertrag beim aktuell besten Radrennstall der Welt um zwei weitere Jahre. Das Team weiß die Qualitäten des Wormersdorfers zu schätzen. Er kann sehr lange ein schnelles Tempo fahren, eskortiert Froome sicher durch das Peloton und besitzt den nötigen Punch im Sprint.

Bleibt Max Rendschmidt, der Dauerbrenner. Für den GA-Sportler des Monats August ist das Triple möglich: Nach dem geteilten Sieg mit der modernen Fünfkämpferin Lena Schöneborn 2015 und dem alleinigen Triumph im vergangenen Jahr steht der Kanute – wenig überraschend – wieder zur Wahl.

Der Doppelolympiasieger von Rio bewirbt sich auch diesmal mit Edelmetallen: 2017 holte Rendschmidt zusammen mit Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke über 500 Meter sein insgesamt drittes WM-Gold im tschechischen Racice – in Weltrekordzeit. Mit fünf DM-Medaillen beendete er die Saison.

Im Anschluss gönnte sich der 23-jährige Bundespolizist eine Trainingspause. Seit Anfang Oktober ackert er jedoch wieder im Bundesleistungszentrum in Kienbaum, bevor im November das nächste Trainingslager ansteht.