Fortsetzung der BTHV-Siegesserie

Bonn. Hockey-Torhüterin Jacinta Capari gewinnt die Februar-Sportlerwahl des GA deutlich vor der Leichtathletin Majtie Kolberg und dem Badminton-Spieler Max Weißkirchen. Sie setzt damit die Siegesserie der Hockeyspielerinnen fort.

Von Thomas Heinen, 14.03.2018

Die Spielerinnen der ersten Hockeymannschaft des Bonner THV sind in diesen Wochen und Tagen erfolgsverwöhnt. Schließlich stand am Ende der Hallenrunde der Aufstieg in die Bundesliga. Und das mit einer perfekten Saison – also mit zehn Siegen aus zehn Spielen. Erst vor wenigen Wochen freute sich zudem Thea Scheidl, Kapitänin der BTHV-Damen, über ihre Wahl zur Sportlerin des Monats Dezember 2017. Eine Auszeichnung, die die 21-Jährige auch schon im November 2016 in Empfang nehmen durfte.

Und die Siegesserie der Hockeyspielerinnen aus Kessenich setzt sich fort. Diesmal ließ Jacinta Caspari, die Torfrau der Aufstiegsmannschaft, der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Ähnlich wie bei ihrer Stürmerkollegin entschieden sich 57 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die 25-Jährige. Leichtathletin Majtie Kolberg und Badminton-Ass Max Weißkirchen bleiben mit jeweils 19 und zwölf Prozent der Stimmen nur die Plätze zwei und drei. „Wir sind eben in Bonn eine große und begeisterungsfähige Hockeyfamilie“, kommentiert Caspari ihren großen Vorsprung. Mit diesem deutlichen Votum habe sie dennoch nicht gerechnet. „Umso mehr freue ich mich über die Entscheidung der Leser, die natürlich auch als Anerkennung für das ganze Team zu verstehen ist.“

Der Begriff Hockeyfamilie gilt im Falle der begabten Torfrau nicht nur in Bezug auf den BTHV. Die drei hockeyspielenden Brüder Benjamin, Rafael und Marcel ließen der damals zehnjährigen Jacinta wenig Alternativen bei der Auswahl der Sportart. Bereits seit den C-Mädchen steht die Ehefrau von Matthias Caspari, dem Assistenten von Cheftrainer Jan Henseler, bei den Damen und Teamkapitän der ersten Herren, zwischen den Pfosten. „Ein verantwortungsvoller Job, der mir von Beginn an großen Spaß gemacht hat.“

Infografik: GA Das Ergebnis der GA-Sportlerwahl.

Seit 2010 spielt Jacinta Caspari für den BTHV. In der Aufstiegssaison war die medizinische Fachangestellte einer Bad Honnefer Kinderarztpraxis eigentlich als zweite Torfrau vorgesehen. Spielen sollte die erst 18-jährige Anna Schruff, die sich allerdings in der Vorbereitung verletzte. „Ihr Pech war mein Glück“, berichtet die frisch gebackene Sportlerin des Monats. Jacinta Caspari brachte fortan die gegnerischen Stürmerinnen regelmäßig zur Verzweiflung. In neun Spielen kassierte sie lediglich 18 Gegentreffer – in der Halle eine mehr als respektable Quote. Im letzten Spiel, nachdem der Aufstieg bereits feststand, hütete Nele Graner das BTHV-Tor.

„Das war die Saison meines Lebens“, sagt Caspari. Und auch ihr Trainer lobt überschwänglich. „Jacinta war eine der Garantinnen für den Aufstieg“, meint Jan Henseler. „Obwohl sie ins kalte Wasser springen musste, hat sie zu keiner Phase der Hallenrunde Nerven gezeigt und toll gehalten.“

In der Feldrunde, die für den BTHV am 21. April in der 2. Bundesliga weiter geht, setzt sich Jacinta Caspari wieder auf die Bank. Spielpraxis sammelt Caspari dann in der 2. BTHV-Damenmannschaft. „Ich gönne Anna Schruff die Nummer eins. Sie ist ein großes Talent.“

Was die kommende Hallenrunde 2018/2019 anbetrifft, will sich die 25-Jährige für den Platz im Tor empfehlen. „Die Bundesliga wäre schon klasse. Wir werden dann sehen, wie der Trainer entscheidet“, sagt Caspari.