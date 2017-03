GA-Sportlerwahl

Bonn. Im Februar gab es ungewöhnlich viele gute Leistungen der Athleten aus der Region. Stimmen Sie jetzt bis einschließlich Montag ab!

Von Gert auf der Heide, 08.03.2017

Wer sich im Februar vor allem mit dem Karneval beschäftigte, hat etwas verpasst. Die Sportler aus Bonn und der Region haben sich nämlich einen Klatschmarsch verdient. Mindestens.

Statt Orden gab's Medaillen oder zumindest ungewöhnliche Aufmerksamkeit. Es könnte eine knappe Entscheidung werden bei der Wahl zum GA-Sportler des Monats Februar - die Leser sind ab sofort gefragt.

1 Konstanze Klosterhalfen

Da wäre zunächst einmal - Konstanze Klosterhalfen. Klar, die ist fast immer eine Kandidatin, aber wer sich Monat für Monat selbst überbietet, an dem ist halt kein Vorbeikommen. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig lief die 20-Jährige aus Königswinter ein einsames Rennen über 1500 Meter. Als sie im Ziel war, zeigte die Uhr 4:04,91 Minuten an - schneller ist bis heute nur eine Deutsche in der Halle gelaufen. Und das war in der Prähistorie, als die Kölnerin Brigitte Kraus 1985 4:03,64 Minuten benötigte. Wie überlegen Klosterhalfen in Leipzig die deutsche Meisterschaft gewann, zeigt die Zeit ihrer Verfolgerin, die eigentlich keine Verfolgerin war: Platz zwei belegte die Wattenscheiderin Denise Krebs in 4:25,34 Minuten.

2 Lena Schöneborn

Ein wenig aus dem Blickfeld geraten war Lena Schöneborn nach ihrem Debakel bei Olympia in Rio. Statt auf dem Treppchen landete sie damals auf Platz 32. Wenn ein Pferd keine Lust hat, ist der Moderne Fünfkämpfer machtlos. Auch deshalb dachte die Bonnerin anschließend über ein Karriereende nach. Doch so aufzuhören, war auch keine Lösung. Also sortierte sich Schöneborn neu und begann die Saison mit einem Ausrufezeichen: In Los Angeles gewann sie den ersten Weltcup des Jahres, ihren neunten insgesamt. Vor allem beim Fechten und beim Combined, einem Mix aus Laufen und Schießen mit der Laserpistole, zeigte sich die Olympiasiegerin von 2008 wieder von ihrer besten Seite.

3 Josh Mayo

Apropos Treffersicherheit, Josh Mayo besitzt die ebenfalls. Der 1,81 Meter große Spielmacher sorgte im Februar für einige Highlights und unterstrich damit, dass die Baskets bei seiner Verpflichtung eine gute Entscheidung getroffen haben. Mayo führte seine Mannschaft im Heimspiel gegen Alba Berlin zum 95:72-Sieg, als er 15 Punkte erzielte und elf Assists gab. Gegen Bayreuth glänzte der US-Amerikaner Ende Februar mit 25 Punkten und kam zudem auf sechs Assists. Unter dem Strich war Mayo entscheidend daran beteiligt, dass Bonn kein einziges Bundesligaspiel im Februar verlor und zudem im Fiba Europe Cup mit zwei Erfolgen gegen Kataja Basket (Finnland) ins Viertelfinale einzog. Während die Baskets langsam dem Saisonhöhepunkt entgegendribbeln, den Playoffs, wird bei den Badmintonspielern des 1. BC Beuel wohl nicht mehr viel kommen.

4 Luise Heim

Für die Bonner sieht es schlecht aus in der Bundesliga. Dafür feierten zwei Spieler des Teams bei den deutschen Meisterschaften in Bielefeld überraschende Erfolge. Luise Heim gewann ihren ersten Einzeltitel und sagte nach dem ungefährdeten Finalerfolg über Fabienne Deprez (Gifhorn): "Damit hätte ich nie gerechnet." Das war kein Understatement, denn in der Bundesliga hatte Heim zuvor längst nicht immer überzeugt. In Bielefeld galt sie deshalb keineswegs als Favoritin und war als Nummer 3 gesetzt.

5 Raphael Beck

Raphael Beck fehlte den Beuelern in den ersten Wochen des Spieljahres wegen einer Knochenhautentzündung im Fuß. Seine Saison schien eine zu werden, die das Attribut "gebraucht" verdient. Doch spätestens in Bielefeld zog er eine ganz neue Saison aus dem Regal, verteidigte seinen Titel im Doppel und war zudem im Mixed erfolgreich.

