Jetzt abstimmen: Die GA-Sportlerwahl für April

BONN. Nominiert für die Wahl zum GA-Sportler des Monats April 2017 sind: Hannah Lamby, Eric Brenk, Josh Mayo, Daniel Somuah und Marc Zwiebler. Ab sofort wird abgestimmt.

April. Der Monat, in dem viele Entscheidungen in den Sportligen fallen. Kein Wunder also, dass die Kandidaten der Leserwahl zum GA-Sportler des Monats (zur Abstimmung geht es hier) diesmal fast ausschließlich aus Mannschaftssportarten kommen. Badmintonspieler Marc Zwiebler ist der einzige Individualist in dem Quintett, und dennoch steckt auch in ihm ein Teamplayer.

Mit seinem Stammverein 1. BC Beuel wurde der Ex-Europameister 2005 deutscher Mannschaftschampion. Angebahnt wurde die Rückkehr des inzwischen 33-jährigen Bonner Jung' zu seinen Wurzeln im April, offiziell verkündet werden soll sie am zweiten Mai-Wochenende in Bad Hersfeld, wo Zwieblers aktueller Verein 1. BC Bischmisheim beim Final-Four-Turnier seinen DM-Titel erfolgreich verteidigen möchte.

Die gute Nachricht für Bonn: ein Grund für Zwieblers Nominierung. Der zweite: seine starke Vorstellung bei der EM im dänischen Kolding – auch wenn ihm keine Medaille vergönnt war. Im Viertelfinale unterlag der dreimalige Olympiateilnehmer – gehandicapt durch eine Schleimbeutelentzündung im Fuß – dem Dänen Anders Antonsen mit 19:21, 18:21.

Diese Sportler stehen zur Wahl Foto: dpa Marc Zwiebler Alter: 33 Sportart: Badminton Verein: noch Bischmisheim, kommende Saison 1. BC Beuel Wohnort: Bonn Im April bahnte sich die Rückkehr des Ex-Europameisters und deutschen Rekordchampions zu seinem Stammclub 1. BC Beuel an; zudem spielte er - trotz Viertelfinal-Aus - eine starke EM.

Foto: Derix Josh Mayo Alter: 29 Sportart: Basketball Verein: Telekom Baskets Bonn Wohnort: Bonn Im April war er die Verlässlichkeit in Person im Spiel des Bonner Bundesligisten. Als im Rennen um die Playoff-Plätze eng wurde, übernahm er entscheidend Verantwortung.

Foto: Hempel Daniel Somuah Alter: 28 Sportart: Fußball Verein: Bonner SC Wohnort: Bonn Im April stellte er den Klassenerhalt für Regionalliga-Neuling Bonner SC sicher: Somuah schoss beide Treffer zum wichtigen 2:0-Sieg in Sprockhövel.

Foto: Beckmann Eric Brenk Alter: 25 Sportart: Baseball Verein: Bonn Capitals Wohnort: Bonn Im April trug der Nationalspieler entscheidend zum erfolgreichen Saisonstart des Bonner Bundesligisten bei. Er überragt im Defensiv- und Offensivspiel der Caps.

Foto: Scheuch Hannah Lamby Alter: 26 Sportart: Volleyball Verein: SSF Fortuna Bonn Wohnort: Bonn Im April trug die aus Neuwied stammende Hauptangreiferin im Damenteam der SSF Fortuna maßgeblich zum Aufstieg der Bonnerinnen in die dritte Liga bei.

Einer wie Zwiebler, der künftig wieder zentrale Figur des Beueler Bundesligateams werden soll, also einer, an dem sich die Clubkollegen aufrichten: So einer ist Josh Mayo in der laufenden Spielzeit in der Bonner Publikumssportart Nummer eins. Am vergangenen Freitag in Gießen ging es für die Erstliga-Basketballer der Telekom Baskets darum, die Playoff-Teilnahme nach einem Seuchen-Monat klarzumachen.

Mayo dirigierte und traf sicher aus der Distanz, wann immer ihm ein bisschen zu viel Platz gelassen wurde. Der Baskets-Spielmacher bewies große Führungsqualitäten – seit Wochen bringt der 29-jährige US-Amerikaner konstante Spitzenleistungen wie kein zweiter Akteur seines Teams. Übrigens verpasste Mayo im Februar als Zweitplatzierter nur knapp den Wahlsieg. Holt er diesmal seine erste Trophäe?

Wer über Bundesliga in Bonn spricht, der meint Basketball, Badminton – oder Baseball. Die Bonn Capitals legten einen fulminanten Saisonstart hin. Fünf Siege katapultierten die Caps an die Tabellenspitze der Bundesliga-Nordgruppe. Nationalspieler Eric Brenk ist maßgeblich an dem Höhenflug beteiligt.

Der 25-jährige Deutsch-Amerikaner, der kurz vor dem Abschluss seines Masterstudiums in International Business in Köln steht, überzeugt als kompletter Allrounder mit überragenden Stärken in der Defensive und sehr guten Leistungen in der Offensive. Ihm gelingen oft entscheidende Hits und Runs als erster Schlagmann. Im Nationaldress spielte Brenk 2016 in Holland eine überragende EM. Das jüngste Beispiel seiner Klasse lieferte Brenk am letzten April-Samstag beim 11:1 gegen den Tabellenzweiten Dohren Wild Farmers: fünf Runs alleine im dritten Inning. Deshalb ist er Kandidat Nummer 3.

Daniel Somuah hat den Zuschauern im Sportpark Nord in dieser Spielzeit schon viel Freude bereitet. In seinen 31 Saisoneinsätzen für Fußball-Regionalligist Bonner SC hat es der Angreifer, der seit 2014 das BSC-Trikot trägt, immerhin auf acht Tore sowie acht Torvorlagen gebracht. Beim 2:0-Erfolg bei der TSG Sprockhövel am 22. April erzielte der in Bonn geborene Deutsch-Ghanaer beide Tore, avancierte damit zum Mann des Tages – und bescherte seinem Club vorzeitig den Klassenerhalt. Sicherlich ein gutes Argument für seine Wahl zum GA-Sportler des Monats.

Hannah Lamby ist die einzige Frau im Kandidatenkreis. Die aus Neuwied stammende 26-Jährige ist Volleyballerin – und für die Bonner Anhänger ihrer Sportart war der April ein sehr guter Monat. Sowohl die Männer der SG Mondorf/Bonn als auch die Frauen der SSF Fortuna Bonn schafften den Aufstieg in die 3. Liga. Lamby spielte dabei als Teamkapitänin eine zentrale Rolle. Trainer Albert Klein, der vor zwei Jahren mit der 1,74 Meter langen Angreiferin von RW Röttgen zu SSF Fortuna gewechselt war, bezeichnet seine Hauptangreiferin als „Flummi“. Meint: Beweglich, schnell, vor allem aber sprungkräftig. „Und mannschaftsdienlich“, wie Klein betont. Ganz sicher: Ein echter Teamplayer wird diesmal die Wahl gewinnen.