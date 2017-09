BONN. Ab sofort abstimmen und gewinnen: Die Sieger der vergangenen zwölf Monate stehen auf der Kandidatenliste für die Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2017. Darunter sind Amateursportler und Profis, Individualisten und Teamplayer, große Kämpfer und starke Typen.

Knapp zwölf Monate sind ins Land gegangen, seit Doppel-Olympiasieger Max Rendschmidt im Oktober in der Meys Fabrik in Hennef die Trophäe als GA-Sportler des Jahres 2016 entgegennehmen durfte. Vielen der 250 Gäste wird die rauschende Feier mit der Auszeichnung der Topathleten aus dem Verbreitungsgebiet des General-Anzeigers in bester Erinnerung sein.

„Die Wahl ist eine großartige Sache für alle Sportler aus der Region. Sie bringt uns ein Mehr an öffentlicher Aufmerksamkeit, an der es gerade in den olympischen Disziplinen oft mangelt“, sagt Titelverteidiger Rendschmidt, der als GA-Sportler des Monats August wieder zu den aussichtsreichsten der zwölf Kandidaten zählt.

Jetzt also die neue Wahl. Ab sofort stimmen die Leser des General-Anzeigers ab. Jeder, der sich an der Wahl beteiligt, kann selbst zum Sieger werden: Unter allen Teilnehmern, die per Telefon, online oder mit dem auf dieser Seite abgedruckten Stimmzettel ihr Votum abgeben, werden attraktive Preise verlost, unter anderem VIP-Tickets für Heimspiele von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen und der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga.

Ergebnis der Leserwahl

Zu 50 Prozent fließt das Ergebnis der Leserwahl in das Endresultat ein, die anderen 50 Prozent macht das Urteil einer Jury aus, der als prominente Experten die aus Wesseling stammende zweimalige Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth und der 1974er-Fußballweltmeister Wolfgang Overath aus Siegburg angehören (siehe Infobox auf dieser Seite).

„Mit Ulrike diskutiere ich immer wieder mal gerne über den Sport“, sagt Overath, „und es freut mich selbstverständlich, dass der Fußball diesmal mit zwei Kandidaten vertreten ist.“ Dabei handelt es sich um die Stürmer Lucas Musculus (inzwischen beim KFC Uerdingen unter Vertrag) und Daniel Somuah. Nicht zuletzt aufgrund der konstanten Aufwärtsentwicklung ihres Clubs Bonner SC wurden sie zu Beginn (Musculus für September 2016) und Ende der Saison (Somuah für April 2017) zu Sportlern des Monats gewählt.

Bessere Karten als die Teamplayer, zu deren Kategorie auch der erfahrene Basketball-Profi TJ DiLeo (27 Jahre) vom Bundesligisten Telekom Baskets Bonn und als Spielführerin des Zweitligisten Bonner THV die Hockeyspielerin Thea Scheidl (20) zählen, haben bei Einzelwahlen in der Regel die Individualsportler. Etwa Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen (20), die im abgelaufenen Jahr die Leichtathletik-Welt verzückte. Oder Sarah Liegmann (15) – sie ist Weltmeisterin in der Randsportart Kickboxen. Oder Christian Knees (36). Der in Wormersdorf lebende Radprofi bereitete als Edelhelfer den Weg zum historischen Triumph seines Teamkapitäns im Rennstall Sky: Christopher Froome gewann als Erster Tour de France und Vuelta in einem Jahr.

In der Bonner Zentrale der Sparkasse KölnBonn am Friedensplatz werden die interessantesten und die besten Sportler aus Bonn und der Region am 13. Oktober zusammenstehen und fachsimpeln – auch über die GA-Mannschaft des Jahres, die erstmals gewählt wird. Der Aufruf erfolgt in der Freitagausgabe des General-Anzeigers.