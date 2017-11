Fußball-Mittelrheinliga

Alfter. Die sportliche Krise des Fußball-Mittelrheinligisten VfL Alfter spitzt sich nach der 0:1 (0:0)-Niederlage bei Aufsteiger FC Pesch zu. Zumal ein Aufbäumen der Vorgebirgler, die nach der sechsten Pleite in Folge auf einem Abstiegsplatz bleiben, nicht in Sicht ist.

Von Ludovic Bürling, 05.11.2017

„Wenn Thorsten Bung in zehn Minuten mehr Betrieb macht als der Rest in 80 Minuten, dann brauche ich doch nichts mehr zu sagen“, prangerte der konsternierte VfL-Trainer Hermann-Josef Werres die Einstellung der Spieler an. Dazu muss man wissen, dass der 36-jährige Bung erst in der vergangenen Woche nach zweijähriger Pause reaktiviert worden war.

Auch VfL-Vorsitzender Uwe Emons war schockiert: „Die Situation ist sehr ernst. Zumal ich feststellen muss, dass viele Spieler, die wir vor Saisonbeginn geholt haben, die Erwartungen einfach nicht erfüllen. Da habe ich auch nicht die beste Arbeit geleistet.“

Der Spielverlauf der niveauarmen Begegnung ist schnell zusammengefasst. Während VfL-Keeper René Monjeamb in Hälfte eins mehrmals in höchster Not klären musste, erspielte sich der VfL eine einzige klare Möglichkeit, die Rachid Eckert vergab (28.). In der Schlussphase hätte Bung sein Comeback fast mit dem Führungstreffer gekrönt (80.), doch auf der Gegenseite traf Gaetan Maison per Freistoß für Pesch. Ohne Glück blieb der VfL bei seiner letzten Aktion, als der aufgerückte Torhüter Monjeamb mit einem Kopfball nur den Pfosten traf.

VfL Alfter: Monjeamb, Hergesell, Greulich, Rosteck, Flohe, Dick, Dietz, Strompen (90. Ilk), Dogan, Eckert, Zoller (80. Bung).