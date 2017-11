Fußball-Mittelrheinliga

Alfter. Nur wenige Minuten fehlten dem Fußball-Mittelrheinligisten VfL Alfter im Nachholspiel des 10. Spieltages gegen den TSC Euskirchen zum erhofften dritten Saisonsieg. Ausgerechnet der ehemalige VfL-Akteur Burim Mehmeti traf in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand.

Von Ludovic Buerling, 26.11.2017

„Wenn man unten steht ist die Seuche nicht weit“, meinte VfL-Trainer Hermann-Josef Werres nach seinem ersten persönlichen Punktgewinn und der ersten Punkteteilung des VfL überhaupt in der laufenden Spielzeit. In der Anfangsphase merkte man den Hausherren die Last, der zuletzt schon rekordverdächtigen sieben Niederlagen in Folge, merklich an. Werres: „Wir haben sehr schlecht angefangen“. Folgerichtig brachte Jan Euenheim, die bis zum diesem Zeitpunkt dominanten Gäste, in Führung (24.). Doch nur vier Minuten später brachte ein durch den jungen Bujar Delijaj erfolgreich abgeschlossener Konter zum 1:1 die Gastgeber zurück ins Spiel.

Dennoch reagierte Werres und wechselte mit Dennis Strompen und Thorsten Bung zur Hälfte zwei frische Kräfte ein. Diese Maßnahme machte sich schnell bemerkbar und brachte neuen Schwung in den Aktionen. „Wir waren nach der Pause wesentlich präsenter und griffiger“, meinte der VfL-Coach. Die Begegnung wurde indes immer hektischer. Der Schiedsrichter sprach allein im zweiten Durchgang zehn Verwarnungen, darunter sechs für die Hausherren, aus. Die beste Möglichkeit zur VfL-Führung besaß David Greulich, dessen Schuss jedoch nur ans TSC-Lattenkreuz landete (67.).

Als Gästekeeper Marco Hoeschel in der 80. Minute nach einem verunglückten Dribbelversuch das Spielgerät an Mehmet Dogan verlor und diesen auf dem Weg zum 2:1 regelwidrig zu Fall brachte, forderten die Alfterer vehement Strafstoß und Platzverweis, doch der Linienrichter hatte vorher ein Foul von Dogan an Hoeschel angezeigt. „Da war rein gar nichts“, ärgerte sich Werres, dessen Stimmung sich kurz darauf dennoch merklich aufhellte. Der eingewechselte Eric Pirard Gweth erzielte auf Vorarbeit von Dogan kurz vor Spielschluss das scheinbar erlösende 2:1 (85.). Zum Sieg reichte es nach Mehmetis-Treffer allerdings nicht (90+2).

Für den VfL geht das Nachholspielmarathon bereits am kommenden Mittwoch (20 Uhr) mit dem Gastspiel von Borussia Freialdenhoven weiter. „Wir müssen jetzt den Schwung mitnehmen und auf der guten zweiten Hälfte aufbauen“, erwartet Hermann-Josef Werres. Währenddessen muss René Monjeamb sein Engagement beim VfL aus beruflichen Gründen beenden. Der derzeit gesperrte Torwart wird sich allerdings bis zur Winterpause bei den Spielen als Backup für Eric Steven Hamilton, der gegen den TSC eine gute Leistung abrief, auf die Ersatzbank setzen.

VfL Alfter: Hamilton, Hoerner, Dick, Flohe, Greulich, Hergesell, T. Dogan (46. Strompen), Delijaj (73. Gweth), M. Dogan, Zoller (46. Bung), Ilk.