Rumpelfußball am Strangheidgesweg

BONN. Mittelrheinliga: Die Alfterer kommen in der Nachspielzeit per Elfmeter zu einem glücklichen 1:1 gegen Wesseling-Urfeld. Trainer Hermann-Josef Werres reagiert ungehalten: "Die Einstellung stimmte nicht."

Von Ludovic Bürling, 26.02.2018

Zum Start der Rückrunde gelang dem Fußball-Mittelrheinligisten VfL Alfter dank eines verwandelten Strafstoßes in der Nachspielzeit ein 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen die Spielvereinigung Wesseling-Urfeld. Ein Resultat, das angesichts der schwachen Darbietung beider Mannschaften am Ende leistungsgerecht war. Mit dem Ergebnis kann der VfL leben, die Leistung allerdings müssen die Verantwortlichen gründlich analysieren, denn in der Verfassung dürften die Vorgebirgler noch länger im Tabellenkeller sesshaft bleiben. VfL-Trainer Hermann-Josef Werres war jedenfalls bedient: „Wir können drei Kreuze machen, dass wir noch einen Punkt geholt haben. Die Einstellung stimmte nicht. In Hälfte eins haben wir keinen Zweikampf gewonnen.“

Mit dem dritten gefährlichen Eckball, ausgeführt durch Mathias Henn, gelang Benedikt Seeger gegen eine indisponierte VfL-Abwehr die frühe Gästeführung (6.). Ex-Trainer Jürgen Kohler dürfte als Zuschauer in der Folge seine ehemalige Mannschaft nicht wiedererkannt haben. Denn die Hausherren machten einen entscheidenden Fehler: Sie passten sich der Spielweise der Elf von Trainer Jupp Farkas an, anstatt ihre zweifellos vorhandene spielerische Qualitäten in den Vordergrund zu rücken.

So mussten die Zuschauer im eisigen Waldstadion am Strangheidgesweg Rumpelfußball über sich ergehen lassen. Hoch und weit flogen die Bälle von Strafraum zu Strafraum, gepaart mit einem Fehlpassfestival. Die erste Möglichkeit zum Ausgleich bot sich Dennis Strompen, dessen Schuss Wesselings Torsteher Jörg Gräber indes vor keine allzu großen Probleme stellte (28.). Etwas mehr Mühe hatte Gräber beim Schuss von Patrick Dietz (37.). Aus einer gepflegten Ballstafette heraus gab es dagegen keine Chance.

Zur Pause wechselte VfL-Trainer Werres mit Eric Picard Gweth und Kubilay Civgin zwei junge, frische Kräfte ein. An der Spielweise änderte sich nichts. Stattdessen hätten die Gäste durch Nils Elenz drei Minuten vor Schluss den Deckel drauf machen können, er scheiterte an VfL-Keeper Gianluca Berg. Und dann kam die Nachspielzeit, als Bayram Ilk zunächst den Ball nicht an Gräber vorbeibrachte und Cenk Durgun im Nachsetzen den Strafstoß suchte. Er fand ihn in Form des ungeschickten Eingreifens von Bennet Maraun. Durgun trat selbst an und sicherte seiner Elf zumindest einen Zähler.

VfL Alfter: Berg, Hergesell, T. Dogan, Hoerner, K. Kolz, Durgun, Strompen, Dietz (46. Gweth), N. Kolz (46. Civgin), Werner (71. Schilling), Ilk.