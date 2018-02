Meisterschaftsspiel am Freitag

Bonn. Auf seiner Facebook-Seite gab der Bonner SC bekannt, dass das Meisterschaftsspiel gegen den FC Wegberg-Beeck ausfallen muss. Die Stadt habe den Rasenplatz im Sportpark Nord gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2018

Das Meisterschaftsspiel des Bonner SC am Freitagabend fällt aus. Das teilte der Fußball-Club am Mittwoch via Facebook mit. Der SC wäre gegen den FC Wegberg-Beeck im Sportpark Nord angetreten.

Grund für die Absage des Spiels sei laut des Fußball-Clubs, dass die Stadt den Naturrasenplatz im Stadion gesperrt habe. Diese Sperrung könnte auch Auswirkungen auf die folgenden Spiele haben. "Das für nächsten Mittwoch angesetzte Spiel gegen den 1. FC Köln U23 ist gefährdet. Dort soll am Montag eine Entscheidung fallen", schreibt der Bonner SC auf seiner Facbook-Seite.

Der Rasen sei wegen des Wetters geschädigt. In der Nacht friere der Platz ein, tagsüber würde die obere Schicht des Rasens auftauen, so der Fußball-Club. Dadurch würde das Spielfeld weich und könne nicht bearbeitet werden. Bei einem Spiel würde der Naturrasen zerstört werden.