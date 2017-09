ALFTER. Grenzenloser Jubel beim Gewinner – bedröppelte Gesichter beim Verlierer. Normal bei Sieg oder Niederlage. Doch wenn das Ergebnis durch eine zumindest strittige Entscheidung zustande kommt, wird es im Sport fast tragisch.

Von Ludovic Bürling, 04.09.2017

Im Derby der Fußball-Mittelrheinliga zwischen dem VfL Alfter und dem Siegburger SV 04 lief die Nachspielzeit, als Schiedsrichter Oliver Aust (Köln) zugunsten der Gäste auf Strafstoß entschied. Stefan Ullmann ließ sich die Chance vom Punkt aus nicht nehmen und sicherte dem SSV drei Punkte.

„Dieser Strafstoß hätte niemals gepfiffen werden dürfen“, zürnte VfL-Trainer Deniz Bakir. Sein Siegburger Pendant, Kinan Moukhmalji, hielt sich mit einer Bewertung der Szene, als Julian Fälber im VfL-Strafraum nach einem vermeintlich leichten Kontakt alle viere von sich streckte, zurück. Mit seiner Meinung, dass seine Elf „völlig verdient“ gesiegt habe, lag der Coach der Siegburger allerdings richtig. Die Erklärung lieferte Bakir: „Wir haben nicht gut gespielt und in der Offensive keine Lösung gefunden.“

Gegen einen Gegner, der in der Rückwärtsbewegung sehr gut agierte, fehlte es den Vorgebirglern an Ideenreichtum. So kamen zwar die Taktikfreunde unter den Zuschauern auf ihre Kosten, diejenigen aber, die auf ein Offensivspektakel gehofft hatten, wurden enttäuscht. Ganze zwei Möglichkeiten gab es hüben wie drüben in Halbzeit eins zu verzeichnen. Beide Torhüter, der Alfterer Eric Steven Hamilton und Siegburgs Michael Vogel, zeigten sich auf dem Posten. Ansonsten spielte sich das Geschehen überwiegend außerhalb der Strafräume ab.

Auch nach der Pause fanden die Gastgeber nur selten die Möglichkeit, in die Siegburger Gefahrenzone einzudringen. Die Kreisstädter dagegen stießen des Öfteren in die Lücken im VfL-Defensivverbund. So musste Hamilton gegen Marcus Wipperfürth (62.) und Fälber (73.) seine Elf zweimal vor einem Rückstand bewahren. Am Ende „eines typischen 0:0-Spiels“, wie VfL-Trainer Bakir befand, entschied ein ruhender Ball vom Punkt aus über Sieg oder Niederlage.⋌

VfL Alfter: Hamilton, Hoerner, Rosteck, Lünenbach, Greulich, Strompen, Foukis (58. Schilling), Hergesell (69. Zoller), Eckert, Dogan (86. Gweth), Ilk.

Siegburger SV 04: Vogel, Wipperfürth (84. Brückers), Wieland. F. Welt (86. Harrach), Fälber, Inger, Heinz, Günther (65. Schnitzler), Lingen, Ullmann, N. Welt.