Eitorf. Der neunte Spieltag der Kreisliga A wurde von einem dramatischen Zwischenfall überschattet. Im Duell zwischen Eitorf und Siegburg brach der SSV-Co-Trainer zusammen, Schiedsrichter Sener Tasdemir betätigte sich offenbar als Lebensretter.

Von Wolfgang Ley, 22.10.2017

Das Spitzenspiel zwischen dem SV Eitorf 09 und dem Siegburger SV 04 II in der Kreisliga A brach Schiedsrichter Sener Tasdemir (Troisdorf) beim Stande von 3:1 für die Gäste ab, nachdem er sich zuvor wohl als Lebensretter für SSV-Co-Trainer Christian Schöpper betätigt hatte.

Der Assistenzcoach, der für den gesundheitsbedingt ausgefallenen Simone Floris das Team betreute, brach plötzlich an der Seitenlinie zusammen, verlor das Bewusstsein und – so die Aussagen von Augenzeugen – verschluckte die Zunge. Als der Referee dies bemerkte, griff er sofort beherzt ein und leistete Erste Hilfe. In der Folge wurde Schöpper vom herbeigerufenen Notarzt versorgt und – wieder bei Bewusstsein – mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.