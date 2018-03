Bonn. Dem SSV Merten hat der Sieg gegen Vichttal viel Auftrieb gegeben, jetzt wollen die Vorgebirgler gegen den SV Bergisch Gladbach punkten.

Von Thomas Heinen, 09.03.2018

Wenn Alexander Halfen in diesen Tagen an die Partie seines SSV Merten am Sonntag (15 Uhr, Rüttersweg) in der Fußball-Mittelrheinliga gegen den SV Bergisch Gladbach 09 denkt, kommt der SSV-Trainer ein ums andere Mal ins Grübeln. Mit Kapitän Michael Pauls und den Mittelfeldakteuren Timo Schmidt und Shinzuke Hori fehlen Halfen am Sonntag wichtige Stützen. Pauls zog sich gegen Vichttal eine Verletzung des Sprunggelenks zu und musste schon während der ersten Hälfte raus. Schmidt sah beim 2:1-Sieg die fünfte Gelbe und gegen Hori, der sich laut Halfen zurzeit in Topform befindet, zückte der Unparteiische am vergangenen Sonntag die Gelb-Rote Karte.

Dennoch ist Halfen vor dem Spiel gegen den wieder erstarkten Gegner aus Bergisch Gladbach nicht bange. „Wir haben gegen Vichttal gewonnen und können der Aufgabe am Sonntag halbwegs gelassen entgegensehen.“ In der Tat verbesserte sich der Vorgebirgsclub vom letzten auf den 14. Platz, mit Tuchfühlung zum rettenden Tabellenufer. Vom kommenden Gegner hält Halfen große Stücke. „Ein Team, das da unten nicht hingehört und sich weiter nach oben verbessern wird.“

Vor allem der erst 26-jährige Trainer Helge Hohl leistet laut Halfen vorzügliche Arbeit. Die jüngsten Ergebnisse der Bergisch Gladbacher sprechen für sich. Mit dem 3:0 in Vichttal und dem 1:0 gegen Arnoldsweiler gelang der Hohl-Elf ein perfekter Rückrundenstart. „Ich erwarte am Sonntag einen Gegner, der offensiv agieren wird“, sagt Halfen. „Wir wollen dieser Power mit der entsprechenden Mentalität entgegentreten.“