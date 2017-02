Ehemaliger Podolski-Coach

HENNEF. Fußball-Mittelrheinligist FC Hennef 05 ist auf der schwierigen Suche nach einem Nachfolger für den zum Saisonende ausscheidenden Martin Jedrusiak-Jung fündig geworden und präsentiert einen ebenso renommierten wie bekannten Namen.

Von Wolfgang Ley, 22.02.2017

Raimunt Zieler wird ab 1. Juli dieses Jahres das Kommando über das Nachwuchszentrum übernehmen. Der 55 Jahre alte Inhaber der Fußballlehrerlizenz unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2019 gültigen Vertrag und will Jedrusiak-Jungs erfolgreiche Arbeit fortführen, der die Rot-Weißen nach über sechs Jahren verlässt.

Bis September vergangenen Jahres arbeitete Zieler als Sportlicher Leiter und Cheftrainer der chinesischen Provinz der Inneren Mongolei; zuvor trainierte der frühere Aktive des Siegburger SV 04 unter anderem die A- und B-Junioren-Bundesligateams des FC Viktoria Köln, VfL Leverkusen und von Yurdumspor Köln und war einige Jahre beim 1. FC Köln tätig, wo er unter anderem Lukas Podolski in der U 17 trainierte.

Beim Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) gehört Zieler seit 2010 dem Trainerlehrstab an, coachte zwischenzeitlich die U 21-Auswahlmannschaft des Verbandes und ist bis heute als Dozent in der Trainerausbildung tätig.

Früher selber unter anderem bei Rot-Weiß Oberhausen und in der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln aktiv, begleitete er als Vater und Ratgeber von Anfang an die Profikarriere seines Sohnes Ron-Robert, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Fußball-Weltmeister wurde und aktuell als Torwart bei Leicester City in der englischen Premier League spielt.

„Wir sind froh, mit Raimunt Zieler eine qualifizierte Besetzung der Position des Sportlichen Leiters vornehmen zu können. Damit setzen wir zugleich ein klares Signal, dass der FC Hennef 05 auch in Zukunft seine leistungsorientierte Ausrichtung im Nachwuchsbereich fortsetzen wird“, sagt FCH-Präsident Clemens Wirtz.

Zieler betont, wie sehr ihn die neue Aufgabe reizt. „Der FC Hennef ist ja kein unbekannter Verein für mich und ein gut geführter Club, der gut aufgestellt ist und ein sportlich interessantes Fundament bietet“, erklärt er. „Ich sehe genügend Potenzial, dass wir uns für die Zukunft gut positionieren können.“

Das Amt des Sportlichen Leiters soll zudem fortan von der Position des Jugendleiters getrennt werden, die Jedrusiak-Jung ebenfalls innehatte. Da auch Markus Halfmann, langjähriger Organisatorischer Leiter im Nachwuchsbereich, die Hennefer zum Saisonende verlassen wird, wird in den nächsten Wochen noch nach einem Jugendleiter gesucht, der vorrangig administrative Aufgaben übernehmen soll.