Fußball-Landesliga

BONN. Der SSV Merten und der FV Endenich haben am Wochenende 2:2. spielt Als die Nachricht von Schlebuschs Niederlage kommt, brachen beim SSV alle Dämme: Der Aufstieg war geschafft.

Von Bernd Joisten, 29.05.2017

Als am Sonntag das Fußball-Landesligaderby zwischen dem SSV Merten und dem FV Endenich beim Stande von 2:2 (1:0) um 16:48 Uhr abgepfiffen wurde, versammelten sich die Mertener Spieler am Mittelkreis und warteten gespannt auf die Meldungen via Handy aus Frechen. Dort führten die Hausherren völlig überraschend gegen den Tabellendritten Schlebusch mit 3:0. Es waren aber noch 15 Minuten zu spielen. Als dann endlich dort die Partie abgepfiffen wurde und es bei dem Ergebnis geblieben war, brachen beim SSV Merten alle Dämme. Jubelszenen spielten sich auf der Kunstrasenanlage am Rüttersweg ab. Erleichtert lagen sich die Spieler von Trainer Frank Pleimes in den Armen und feierten am vorletzten Spieltag den vorzeitigen Aufstieg in die Mittelrheinliga.

Mit 54 Punkten können die Grün-Weißen nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden. „Wir haben heute ein unglaubliches Spiel gegen einen harten Gegner abgeliefert und nicht damit gerechnet, schon heute den Aufstieg sicher zu haben“, freute sich Pleimes. Seine Mannschaft musste vor 250 Zuschauern bei heißen Temperaturen eine enorme Laufleistung bieten, um die engagierten Endenicher im Zaum zu halten.

Irgendeine Form der Nachbarschaftshilfe war nicht erkennbar. Endenich kämpfte um jeden Ball und agierte kompromisslos. Dies zeigte sich auch bei den gelben Karten. Fünfmal zeigte der Schiedsrichter den Gästen in Halbzeit eins den gelben Karton. „Oftmals werden zum Ende der Saison Spiele abgeschenkt. So etwas gibt es bei uns nicht. Wir haben uns von Beginn an reingehangen und hatten in den ersten 20 Minuten auch die besseren Möglichkeiten“, betonte Endenichs Trainer Sammy Amraoui. Nach einer Trinkpause kamen die Mertener aber besser ins Spiel. In der 43. Minute war es dann Jeffrey Julian, der das 1:0 für Merten erzielte.

Endenichs Trainer Sammy Amraoui brachte drei neue Leute zur Halbzeit. Das zeigte Wirkung, als Dennis Herschbach mit seinem 13. Saisontor das 1:1 markierte (57.). Das 2:1 durch den Mertener Spieler Tatsuro Kitahashi (75.) beantwortete Endenich mit einem Strafstoßtor durch Philipp Menzler (82.) zum 2:2. Dennis Schmitz war bei einem Flankenball umgedrückt worden. Die Gelb-Rote Karte, die Endenichs Kevin Rüffer (86.) wegen wiederholten Foulspiels sah, spielte keine große Rolle mehr. Amraoui: „Glückwunsch an Merten. Sie haben eine tolle Saison gespielt.“ Mertens Trainer Frank Pleimes freute sich, dass man auf eigenem Platz den Aufstieg besiegelt hatte, auch wenn die Partyvorbereitung auf den letzten Spieltag angelegt war. So gab es gestern eine spontane Aufstiegsfeier beim sportlichen Leiter Ludwig Dederichs.

Derweil vermeldet Endenich bereits jetzt mit Julian Krebel (vom VfL Alfter) und Lennart Reschke (BW Friesdorf) zwei Neuzugänge für die kommende Saison.

Merten: Haardt, Schmitz, Krämer, Pauls (70. Carell), Julian (59. Maloku), Schmidt, Wagner, Linden, Kitahashi, Guié-Mien und Voltmer.

FV Endenich: Malzahn, Sanzone, Ruhnau, Roth, Alagöz (46. Jegel), Rüffer, Pehlivan (46. Schmitz), Herschbach, Laouamera (46. Schiffer), Ochs, Menzler.