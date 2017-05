BONN. Blau-Weiß Friesdorf hat das Derby der Fußball-Mittelrheinliga gegen Spitzenreiter VfL Alfter mit 3:2 gewonnen. Als der VfL nach der Pause drängt, schlagen die Gastgeber zu.

Von Thomas Heinen, 08.05.2017

Darüber, ob der FC Blau-Weiß Friesdorf gegen den VfL Alfter am Ende verdient mit 3:2 (1:1) gewonnen hatte, herrschte unter beiden Trainern geteilte Meinungen. Während FC-Trainer Giuseppe Brunetto nach 90 Minuten von einem verdienten Erfolg sprach, meinte VfL-Coach Jürgen Kohler, dass an diesem Tag die eindeutig bessere Mannschaft als Verlierer vom Platz gegangen sei. Einig waren sich beide darin, dass die rund 350 Zuschauer an der Margaretenstraße ein hochklassiges Fußballspiel gesehen hatten.

Die Gastgeber begannen wie die Feuerwehr. Bereits in der 4. Minute hatten die Friesdorfer Anhänger den Torschrei auf den Lippen, aber der Schuss von Suheyel Najar nach Vorarbeit von Tiziano Lo Iacono klatschte an die Latte des Alfterer Gehäuses. Nur zehn Minuten später hatte Lo Iacono, den Kohler lieber in den eigenen Reihen gehabt hätte, die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß. Aber ein Alfterer Abwehrspieler blockte dessen Schuss ab. Auf der anderen Seite machte es der Tabellenführer mit der ersten viel versprechenden Offensivaktion besser. In der 24. Minute überwand Mehmet Dogan FC-Schlussmann Mehmet Sahin nach einem Zuspiel in die Schnittstelle zum 1:0 für den Tabellenführer. „Diese Szene zeigt die Klasse von Dogan und die Abgeklärtheit des VfL Alfter“, meinte Brunetto. Aber auch die Gastgeber mussten sich an diesem Nachmittag nicht verstecken. Nur sechs Minuten nach der Alfterer Führung gelang Lukas Püttmann nach Vorarbeit von Etienne Kamm der 1:1-Ausgleich.

Zu Beginn der zweiten Hälfte dominierten dann wieder die Gäste. Zweimal Bayram Ilk und Alexandros Liontos, dessen Schuss von Liridon Hoxhaj noch von der Linie gekratzt wurde, hatten die erneute Alfterer Führung auf dem Fuß. „In dieser Phase mussten wir in Führung gehen“, meinte Kohler. Stattdessen trafen die Gastgeber, die in der 66. Minute durch Najar mit 2:1 in Führung gingen. Und nach einem verlorenen Zweikampf von Patrick Dietz erzielte Tim Pütz in der 79. Minute sogar noch das 3:1 für die Hausherren.

Der direkte Gegenzug der Gäste brachte dann Jürgen Kohler in Rage. „Da hat der ansonsten gut leitende Unparteiische ein klares Foulspiel an Dogan im Strafraum übersehen.“ Kurz danach scheiterte dafür Kartal für Friesdorf mit einem Schuss an die Latte. So sollte Dogans zweites Tor in der 86. Minute nicht mehr zum Punktgewinn für Alfter reichen. Vorzuwerfen hatte Kohler seiner Mannschaft dennoch nichts. „Sie hat alles versucht und selbst nach dem 1:3 nochmal alles gegeben.