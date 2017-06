Bonn. Der FC Hennef hat am letzten Spieltag der Fußball-Mittelrheinliga die minimalen Zweifel am Klassenerhalt beseitigt: Beim FC Blau-Weiß Friesdorf holte die Elf von Trainer Sascha Glatzel durch das 2:2 noch einen Punkt.

Von Thomas Heinen, 11.06.2017

Dass der FC Hennef 05 in der Fußball-Mittelrheinliga im letzten Saisondrittel offenbar nur schwer zu schlagen ist, musste auch der FC Blau-Weiß Friesdorf neidlos anerkennen. Im letzten Saisonspiel, nach dem Hennef nur noch rein rechnerisch hätte absteigen können, trennten sich beide Mannschaften an der Margaretenstraße schließlich mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden.

„Man konnte sehen, dass es uns nicht leicht gefallen ist, die Spannung hoch zu halten“, sagte Friesdorfs Trainer Giuseppe Brunetto. „Hennef hat über die 90 Minuten sehr gut verteidigt und sich auch deshalb den Punkt verdient.“

Während die Gastgeber einmal mehr sehr großzügig mit ihren guten Torchancen umgingen – so zielten Metin Kizil und Lukas Püttmann in Halbzeit eins jeweils frei vor dem Hennefer Gehäuse vorbei –, spielten die Gäste effizienter. Zunächst aber konnte selbst die Mannschaft der Stunde von Coach Sascha Glatzel das Friesdorfer 1:0 durch Tiziano La Iacono nicht verhindern (15.). Dann schlugen die Gäste jedoch zurück. Fabian Montabell (16.) und Denis Wegner (23.) stellten schnell auf 2:1 für die Gäste. Bei beiden Treffern machte die Friesdorfer Hintermannschaft keine gute Figur.

Friesdorf vermeldet weiteren Neuzugang

Auch nach dem Seitenwechsel verzeichnete der Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, ohne dabei allerdings die gut geordnete Hennefer Hintermannschaft entscheidend in Verlegenheit bringen zu können. Das sollte sich nur noch in der 53. Minute ändern, als Lo Iacono nach einem gut getimten Pass in die Tiefe Hennefs Schlussmann Niclas Altmann zum 2:2 überwand.

In der Schlussphase war Friesdorf dann dem 3:2 näher als der FC Hennef 05, der mit dem Remis endgültig den Klassenerhalt perfekt machte. Aber Recep Kartal scheiterte zunächst mit einem Freistoß an Altmann und mit dem Schlusspfiff an der Latte des Hennefer Tores. Wenn es auch nicht zu drei Punkten reichte, so konnte FC-Trainer Brunetto mit Leo Lima Ribeiro vom TuS Erndtebrück einen weiteren Neuzugang vermelden.

FC Blau-Weiß Friesdorf: Weidner, Andreae, Radschuweit, Biermann, Hoxhaj (82. Kilic), Kartal, Kamm, Kizil (60. Najar), Frisch, Lo Iacono, Püttmann (68. Higa).

FC Hennef 05: Altmann, Habl, Ehrenstein, Iohara (84. Kunzika), Viehweger, Roder, Roder, Eck, Jahn, Montabell (87. Klug), Wegner (89. Schöller).