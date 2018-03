Hennef. Der Tabellenführer der Fußball-Mittelrheinliga kann in den Spielen gegen Breinig und Bergheim die Verhältnisse an der Spitze wieder zurechtrücken.

Von Harald Stroß, 09.03.2018

Auf drei Punkte ist der Vorsprung des FC Hennef an der Spitze der Fußball-Mittelrheinliga zusammengeschrumpft. Borussia Freialdenhoven als Zweiter und der FC Herkenrath als Dritter haben von den Ausrutschern des Teams von Sascha Glatzel profitiert. Zum Start einer englischen Woche, in der die Hennefer die Verhältnisse wieder gerade rücken können, reist zum Spiel am Sonntag, 15 Uhr, der SV Breinig an.

Grundsätzlich hat FC-Trainer Glatzel vor jedem Gegner, ob Ab- oder Aufstiegskandidat, gebührenden Respekt. Dies trifft im Besonderen auch auf den SV Breinig zu, der nur eines seiner bisherigen sieben Auswärtsspiele verloren hat, auch wenn die Niederlage mit 0:5 in Freialdenhoven am vergangenen Spieltag deutlich ausfiel. Da die Hennefer unfreiwillig spielfrei waren, nutzte Glatzel die Gelegenheit, den kommenden Gegner zu beobachten. Sein Fazit: „Dieses 0:5 sollte man nicht überbewerten. Freialdenhoven hat momentan einen Lauf. Breinig hat eine richtig gute Truppe. Sie haben in Wesseling, Alfter und Hürth gewonnen“, warnt er.

Schon beim 1:1 im Hinspiel mussten die Hennefer erkennen, dass der SVB eine harte Nuss für jeden Gegner sein kann. Sollte der Tabellenführer aber gegen Breinig wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, könnte der FCH mit einem weiteren Erfolg am kommenden Donnerstag im Nachholspiel bei Hilal Marco Bergheim den Abstand auf den derzeit ärgsten Verfolger Freialdenhoven wieder auf sechs Zähler ausbauen.

Am Personal sollte es nicht scheitern. Bis auf Johannes Jahn, dessen Einsatz wegen eines ausgekugelten Fingers wenig wahrscheinlich ist, hat Glatzel alle Mann an Bord.