Bonn. Im Derby haben sich die beiden Fußball-Mittelrheinligisten FC Blau-Weiß Friesdorf und SSV Merten 1:1 getrennt. Von Friesdorfer Seite gab es nach dem Spiel Kritik am Unparteiischen.

Von Thomas Heinen, 08.10.2017

60 Minuten Merten, 30 Minuten Friesdorf. So etwa verteilte sich die Dominanz im Derby der Fußball-Mittelrheinliga zwischen dem FC Blau-Weiß Friesdorf und dem SSV Merten. Mit dem 1:1 (0:1) fand sich am Ende so richtig keiner der Kontrahenten entsprechend bedient. „Wir haben uns wieder mal als Einheit präsentiert, uns aber am Ende nicht mit dem möglichen Dreier belohnt“, meinte Mertens Trainer Frank Pleimes. Dessen Kollege Giuseppe Brunetto konnte dem nur bedingt zustimmen. „Richtig ist, dass uns Merten mit seinen Kontern und der defensiven und harten Spielweise in der ersten Stunde richtig wehgetan hat. Aber in den letzten dreißig Minuten waren wir eindeutig dichter am 2:1 als unser Gegner.“

Ganz und gar nicht zufrieden war Bruentto mit der Leistung des Unparteiischen. „Mir fallen auf Anhieb drei Situationen ein, in denen er Elfmeter für uns hätte pfeifen müssen“, meinte der FC-Trainer. Nach Foul an Edson De Oliveira da Conceicao (44.), einem Handspiel nach Dribbling von Lukas Püttmann Mitte der zweiten Halbzeit und nach einem Foul an Max Fichtl im Mertener Strafraum in der Schlussminute forderten die Gastgeber jeweils vehement einen Strafstoß.

Guié-Mien trifft zur Führung

In der 19. Minute waren die Hausherren nach einem der zahlreichen gefährlichen Konter des Aufsteigers ins Hintertreffen geraten. Die Flanke von Antonio Halfen drückte Ex-Profi Rolf-Christel Guié-Mien nach perfekter Ballannahme ebenso gekonnt über die Linie. Während sich Friesdorf an der Mertener Deckung die Zähne auszubeißen schien, verpasste Kai Schmitz in der 58. Minute die wohl endgültige Entscheidung zugunsten des Aufsteigers, als er nach schnellem Umschaltspiel frei vor FC-Schlussmann David Weidner übers Tor schoss.

Kurze Zeit später änderte sich dann der Spielverlauf. Der Lattenschuss von Metin Kizil nach rund einer Stunde markierte den Beginn des Friesdorfer Sturmlaufs. Die Gäste gerieten zunehmend unter Druck und mussten schließlich in der 72. Minute durch den platzierten Distanzschuss von Etienne Kamm das 1:1 hinnehmen. In der Folge hatten die Hausherrn gleich mehrfach und vor allem durch Lukas Püttmann, der gleich zweimal am gut reagierenden SSV-Schlussmann Yannik Bültena scheiterte, den Siegtreffer auf dem Fuß.

FC Blau-Weiß Friesdorf: Weidner, Biermann, Mostowfi (46. Fichtl), Kizil, Lima Ribeiro, De Oliveira da Conceicao (78. Civgin), Kamm, Pütz, Kartal, Idrizi, Hoxhaj (54. Püttmann).

SSV Merten: Bültena, Schmitz, Carell, Krämer, Pauls, Schmidt (75. Ebersbach), Higa, Esamangua (81. Wagner), Hori, Guié-Mien, Halfen (57. Julian).