Fußball-Mittelrheinliga

Bonn. Nach einigen sieglosen Pflichtspielen in Serie hat der FC BW Friesdorf ausgerechnet gegen den Spitzenreiter einen Dreier eingefahren. Gegen den Siegburger SV hieß es 2:0.

Von Thomas Heinen, 22.10.2017

Kinan Moukhmalji, Trainer des Fußballmittelrheinligisten Siegburger SV, musste die rund 250 Kilometer lange Fahrt zurück zu einer Hochzeitsfeier in der Nähe von Kassel am Samstagabend ohne Punkte antreten. Beim FC Blau-Weiß Friesdorf unterlag der Tabellenführer, der ohne die beruflich verhinderten Markus Wipperfürth und Aaron Wieland auskommen musste – beide hatten am vergangenen Dienstag beim 4:1 gegen den FC Hürth noch getroffen – mit 0:2 (0:1). Dass Friesdorf die Partie auf Anfrage des Siegburger Trainers nicht verlegen wollte, spielte für Moukhmalji nach 90 Minuten keine Rolle mehr. „Das Thema ist für mich abgehakt“, sagte der SV-Trainer. „Wir haben zwei brutale Fehler gemacht und sind dafür bestraft worden.“

Friesdorfs Trainer Giuseppe Brunetto, der noch nach dem Pokal-Aus wenig Gutes über seine Spieler zu sagen hatte und beim 1:1 in Wesseling am Mittwochabend nur bedingt zufrieden war, fand diesmal kein Haar in der Suppe. „Meine Jungs haben heute alles abgerufen und insgesamt ein gutes Spiel hingelegt.“ Die bis unter die Haarspitzen motivierten Gastgeber gaben gleich zu Beginn Vollgas. Bereits in der 7. Spielminute gelang Metin Kizil die 1:0-Führung. Immer wieder liefen die Gastgeber an und setzten die Gäste unter Druck.

Trotzdem verzeichnete Siegburg zumindest einen Hochkaräter. Den aber vergab Julian Fälber, der zwar einen Sekundenbruchteil schneller als FC-Schlussmann David Weidner an den Ball kam, das Spielgerät aber um Zentimeter am Friesdorfer Gehäuse vorbei spitzelte (30.). „Diese Situation war spielentscheidend“, meinte Moukhmalji.

Friesdorf lässt nicht viel zu

Denn mehr Siegburger Gelegenheiten ließen die Gastgeber nicht zu, stellten vielmehr zum aus ihrer Sicht richtigen Zeitpunkt auf 2:0. Nach langem Ball des guten Alexandros Liontos flankte Lukas Püttmann auf den quirligen Blendi Idrizi, der in der 55. Minute mit einem trockenen Linksschuss Siegburgs Schlussmann Michael Vogel keine Abwehrchance ließ. Püttmann (73.), Idrizi (81.) und vor allem Liridon Hoxhaj (87.) hätten das Ergebnis zugunsten der Blau-Weißen noch deutlicher gestalten können.

Wenige Minuten vor dem Abpfiff fuhr dann allen Spielern der Schreck in die Glieder, nachdem Tim Pütz hart mit dem Kopf auf den Kunstrasen aufgeschlagen war. Nach minutenlanger Behandlung konnte Pütz zwar aufstehen, wurde aber zur Kontrolle in eine Klinik gebracht.

FC Blau-Weiß Friesdorf: Weidner, Liontos, Biermann, Ribeiro, Kartal, Kamm Hoxhaj, Fichtl, Kizil (68. Pütz/90. Madunic)), Idrizi, Püttmann (81. Civgin).

Siegburger SV: Vogel, Hahn (57. Mai), Welt, Fälber, Inger, Heinz (40. Schnitzler), Ngyombo, Lingen, Ullmann, Hermanni, Welt.