1:0-Sieg gegen Hürth

ALFTER. Der VfL Alfter hat gegen den FC Hürth kämpferisch überzeugt und sich mit einem 1:0-Erfolg belohnt. Wermutstropfen war ein kurioser Platzverweis für Jean-Pierre Schilling.

Von Ludovic Bürling, 10.09.2017

Eine gewisse Erleichterung war beim Fußball-Mittelrheinligisten VfL Alfter nach dem hart erkämpften 1:0 (1:0)-Erfolg beim FC Hürth spürbar. „Dieser Sieg tut uns allen gut“, befand VfL-Trainer Deniz Bakir. Nach den Niederlagen gegen den Siegburger SV 04 und im Kreispokal gegen den klassentieferen FV Endenich waren die Vorgebirgler in der Bringschuld, wie es Dieter Neuhaus, der Sportliche Leiter der Vorgebirgler, vor der Partie kundgetan hatte.

Wenn auch in Hürth in fußballerischer Hinsicht nicht alles nach Plan lief, so überzeugte die Bakir-Elf doch kämpferisch. Während Mehmet Dogan nach seiner schweren Verletzung (Kreuzbandriss) den Belastungen der vergangenen Wochen Tribut zollen musste und geschont wurde, musste Christian Hoerner nach dem Aufwärmen ebenso wie der verletzte Kevin Kolz passen. Hürth, das mit zwei Unentschieden in die Spielzeit gestartet war, ließ keine Zweifel daran, den ersten Heimsieg einfahren zu wollen.

Hürth erhöht den Druck

Dementsprechend druckvoll agierten die Platzherren, doch der VfL stand in der Defensive stabil und hatte in Torwart René Monjeamb einen sicheren Rückhalt. Das Tor des Tages fiel in der Schlussphase der weitgehend ausgeglichenen ersten Spielhälfte. Ausgangspunkt war eine Balleroberung durch Tim Lünenbach, der Patrick Dietz auf die Reise schickte. Dietz legte überlegt auf den mitgelaufenen Ioannis Foukis zurück, der keine Mühe hatte, aus zwölf Metern das Runde ins Eckige zu befördern.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hürth den Druck und ließ Räume für weitere Tempogegenstöße der Gäste zu. „Wir haben diese Situationen aber nicht gut ausgespielt. In der letzten Viertelstunde haben wir unseren Vorsprung über die Zeit gerettet“, meinte Bakir. Der Grund war ein kurioser Platzverweis für Jean-Pierre Schilling, der in der 74. Minute mit „Gelb-Rot“ das Feld verlassen musste. „Er hat nichts gesagt, der Schiedsrichter hat einfach den Falschen erwischt“, urteilte der VfL-Coach, nachdem Schilling verwarnt worden war und es anschließend im Getümmel seitens der Vorgebirgler eine verbale Beschwerde gab.

VfL Alfter: Monjeamb, Rosteck, Lünenbach, T. Dogan, Hergesell, Dietz (79. Zoller), Strompen, Foukis (46. Gweth), Schilling, Eckert (62. Greulich), Ilk.