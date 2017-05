BONN/RHEIN-SIEG-KREIS. Die Vorjahressieger losen die E- und F-Junioren-Gruppen für das GA-Torfieber-Turnier aus.

Von Wolfgang Ley, 25.05.2017

Paul Schadomsky und Karl Gräf hatten alle Hände voll zu tun. Die beiden letztjährigen E-Junioren-Fußballer des SC Fortuna Bonn waren in ihrer Eigenschaft als Turniersieger beim großen Torfieber-Turnier des General-Anzeigers in Zusammenarbeit mit dem Fußballkreis Bonn auserkoren, die Lose für die Gruppeneinteilung bei der diesjährigen neunten Auflage der Mammutveranstaltung zu ziehen.

Vom 15. bis zum 18. Juni steht im Sportpark Pennenfeld drei Tage lang wieder alles im Zeichen der Nachwuchsfußballer; insgesamt gehen 96 E- und F-Jugend-Teams an den Start, die um attraktive Preise und Pokale kämpfen. Gespielt wird wieder parallel auf vier Feldern sowohl auf Natur- als auch auf Kunstrasen.

Die beiden jungen Fortunen sorgten mit einem glücklichen Händchen dafür, dass es bereits in der Vorrunde zu einigen reizvollen und brisanten Begegnungen kommt. So treffen bei den E-Jugendlichen die hoch eingeschätzten Mannschaften des Bonner SC und der Sportfreunde Troisdorf 05 aufeinander, messen sich die Youngster des FC Blau-Weiß Friesdorf mit dem FV Bad Honnef und ermitteln die in ihren Meisterschaftsgruppen ganz weit vorn liegenden Vertretungen des FC Pech, 1. FC Niederkassel und der JSG Beuel die Zwischenrundenteilnehmer. Bei den F-Junioren dürften sich die Gruppe C mit dem Topfavoriten FC Hennef 05 und dem 1. FC Spich sowie die Gruppe F mit dem 1. FC Niederkassel und SV Buschdorf als hart erweisen.

Groß ist der Jubel sicherlich bei den Clubs, deren Vertretungen zu Turnierbeginn wie die Profis ins Stadion und auf den Kunstrasen einlaufen dürfen. Bei den E-Jugendlichen sind das der TV Rheindorf, FC BW Friesdorf, ASV Sankt Augustin, SSV Plittersdorf, SW Merzbach, TuS Pützchen, MSV Bonn und RW Hütte; bei der „F“ hatten ebenfalls der MSV Bonn, Hellas Troisdorf, der TuS Roisdorf, SC Bad Bodendorf, Bonner SC, SV Lohmar, Hertha Bonn und SV Eitorf 09 das Losglück.

