Fußball Verband Mittelrhein

Bonn. Der FV Endenich hat das Kreispokalfinale gegen den FC BW Friesdorf mit 2:0 gewonnen. Das Kreispokal-Finale der Damen gewannen die Ippendorfer Fußballerinnen.

Von Joe Körbs, 03.10.2017

Mit 2:0 (0:0) gewann der FV Endenich am Dienstag das reine Bonner Finale im Fußball Kreispokal gegen den FC BW Friesdorf. Vor 517 Zuschauern im Sportpark Nord war der Landesligist das bessere Team und gewann völlig verdient durch Tore von Selcuk Alagöz (50.) und Tobias Roth (68.). Nach 2008 war es der zweite Pokal-Triumph für die Mannschaft aus der Weststadt. Neben den beiden Finalisten nehmen auch der Drittplatzierte VfL Alfter und Regionalligist Bonner SC an der ersten Runde im folgenden FVM-Pokal teil.



Nachdem beide Mannschaften 48 Stunden zuvor noch in der Liga im Einsatz waren, ließ Friesdorfs Trainer Giuseppe Brunetto wieder seine „Pokal-Elf“ spielen. FVE-Trainer Sammy Amraoui rotierte nach zwei Siegen in der Liga lediglich auf fünf Positionen. Ein Klassenunterschied war dennoch nicht zu erkennen. Die besseren Möglichkeiten besaß Endenich durch Abdellah Laouamera (39.) und Dennis Schmitz (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel war es erneut Laouamera der eine Großchance zur FVE-Führung vergab (48.). Zwei Minuten später machte es Selcuk Alagöz besser, als der Linksverteidiger nach einer Ecke per Flachschuss zum 1:0 für die Gelb-Schwarzen traf. Kurz darauf verpasste Marlon Ruhnau freistehend per Kopf den zweiten Treffer (58.).

Wiederum nach einer Ecke dann das 2:0 für Endenich durch Kapitän Tobias Roth, der aus kurzer Distanz einköpfte (60.). „Damit waren wir noch gut bedient“, sah Brunetto einen „leblosen Auftritt“ seiner Mannschaft, die aus seiner Sicht „komplett versagte“. Zu allem Überfluss sah Alexandros Liontos in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte. „Wir waren in allen Belangen besser und nehmen diese Euphorie jetzt mit in die Liga“, freute sich Amraoui.

Trotz zahlreicher vergebener Chancen sah der Übungsleiter „eine sehr gute erste Halbzeit“ und machte seinen Jungs in der Kabine weiter Mut „um zu ernten, was wir uns verdient haben“. Nach der Pokalübergabe durch den Kreisvorsitzenden Jürgen Bachmann kannte der Jubel keine Grenzen und das Bier des Pokal-Namenssponsors floss in Strömen.



Friesdorf: El Daghais, Liontos, Biermann, Mostowfi, Püttmann, El Tahiri (22. Kamm), Pütz, Benidir, Sert (59. Kartal), Fichtl (66. Kizil), Civgin.



Endenich: Malzahn, Alagöz, Rüffer, Ruhnau, Roth, Da. Schmitz (81. Saglam), Herschbach, Reschke, De. Schmitz (75. Sanzone), Laomera (68. Jegel), Krebel.

Ippendorfer gewinnen im Finale der Damen



Im zuvor ausgetragenen Frauen-Finale setzte sich die Sportfreunde Ippendorf souverän mit 5:0 (3:0) gegen den Oberkasseler FV durch. Der haushohe Favorit aus der Mittelrheinliga ließ dem Bezirksligisten keine Chance. Drei frühe Tore durch Livya Heun (2.), Daniela Preloznik (11.) und Martha Thomaschewski (16.) sorgten bereits früh für die Vorentscheidung.

Zwischenzeitlich scheiterte Friederike Henrich vom Punkt gegen OFV-Keeperin Antje Löher (13.). Danach wurde die Partie etwas ausgeglichener, die besseren Möglichkeiten besaß jedoch weiterhin Ippendorf. In der Schlussviertelstunde erhöhten Anna Schulz (77.) und Julia Ulmke (82.) noch auf 5:0.



Ippendorf: Wiegand, Fandrich, Schmitz (81. Merz), Henrich, Moser, Preloznik (61. Ulmke), Santos, Heun, Thomaschewski (61. Strick), Teixeira, Schulz.

Oberkassel: Löher, Bärhausen, Jordan, Semaan (74. Dolinga), Timurdas (36. Murmann), Salomonsson, Siegling, Böhmer, Pütz, Dresschers, Porcas (60. Jansen).