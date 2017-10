HENNEF. Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg beim TV Herkenrath unterstrich der FC Hennef seine Vormachtstellung in der Fußball-Mittelrheinliga, die er nun mit drei Zählern Vorsprung anführt. Nach Meinung von FCH-Trainer Sascha Glatzel war das Resultat „über die gesamte Spielzeit gesehen mehr als verdient“.

Von Harald Stroß, 30.10.2017

Die Hennefer erwischten bei den bis Sonntag punktgleichen Herkenrathern einen guten Start und übernahmen von Beginn an die Initiative. Einen ihrer ersten Angriffe schloss Kapitän Dennis Eck nach Pass von André Klug mit seinem bereits siebten Saisontreffer zum 1:0 ab (7.). Nur eine Minute später hätte Klug erhöhen können, aber der Winkel zum Tor war zu spitz, nachdem er den TVH-Schlussmann schon umkurvt hatte.

Auch Sven Brand, dessen Distanzschuss der Torwart aus dem Winkel boxte (43.), und Sakae Iohara, dessen Schuss von der Lattenoberkante ins Aus sprang (44.), war nicht vergönnt, was Klug dann in der Schlussminute der ersten Halbzeit gelang: Er behielt nach Zuspiel von Iohara die Nerven und schob den Ball am herauslaufen Herkenrather Torhüter vorbei in die rechte untere Ecke. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Mohamed Redjeb mit seinem Anschlusstreffer für neue Hoffnung bei den Gastgebern, doch die Hennefer ließen sich auch dadurch nicht aus dem Konzept bringen.

„Anschließend hatten wir sicher zehn Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen“, war Glatzels einziger Kritikpunkt der fahrlässige Umgang mit gut herausgespielten Chancen, die für eine vorzeitige Entscheidung hätte sorgen können. Allein Klug hatte nach einer Stunde Spieldauer innerhalb von wenigen Minuten mehrere Möglichkeiten, für Ruhe im Lager der Gäste zu sorgen.

So mussten die Hennefer während der achtminütigen Nachspielzeit um die Verteidigung der Tabellenführung bangen, zumal Herkenrath Sekunden vor Schluss noch einen Freistoß zugesprochen bekam, der aber auch keine Ergebnisänderung mehr brachte.

„Das war wieder eine super Leistung meiner Mannschaft“, lobte Glatzel sein Team.

FC Hennef: Altmann, Ehrenstein, Genesi, Viehweger, Roder, Kilic, Jahn, Brand (84. Diehl), Iohara (90. Wagner), Klug (89. Kunzika).