Hennef. Der FC Hennef marschiert in der Fußball-Mittelrheinliga weiter vorweg. Mit dem 2:1 gegen den VfL Vichttal gelang der Mannschaft von Trainer Sascha Glatzel der sechste Sieg im sechsten Heimspiel.

Von Harald Stroß, 05.11.2017

Der FC Hennef hat einen richtigen Lauf. Das 2:1 (1:0) gegen den VfL Vichttal war bereits der sechste Sieg des Fußball-Mittelrheinligisten im sechsten Heimspiel. Dass der Erfolg eher glücklich als verdient war, wird den Hennefern und ihrem Trainer Sascha Glatzel herzlich egal gewesen sein. Da die Verfolger bis auf Freialdenhoven Federn ließen, beträgt der Vorsprung auf den TV Herkenrath jetzt schon sechs Punkte.

Die Partie begann für die Gastgeber mit einem Traumstart: Die dritte Minute lief, als die Vichttaler eine Hereingabe von Sakae Iohara in die Mitte abwehrten, wo FCH-Spielführer Dennis Eck völlig frei stand und zu seinem achten Saisontreffer einschieben konnte. Eine Minute später hätte der Hennefer Mittelstürmer Andre Klug die Schockstarre der Gäste zum 2:0 ausnutzen können. Sein Kopfball flog aber um Zentimeter am Tor vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte demonstrierte der Aufsteiger, dass er in der Liga durchaus mithalten kann. Nicht nur bei Ecken und Freistößen stellte der VfL seine Kopfballstärke unter Beweis, auch in der Kategorie Zweikampfverhalten sammelte der Gast immer mehr Punkte. Die gute Offensive mit Melih Yilmaz, Kanischka Taher und Jan Bach brachte die Abwehr des Glatzel-Teams ein ums andere Mal in Verlegenheit. Spätestens aber beim erneut fehlerlosen Niclas Altmann im Hennefer Kasten war Endstation.

Der Ausgleich lag in der Luft. Zunächst aber verpasste der Tabellenführer die Gelegenheit, für eine Vorentscheidung zu sorgen: Der Querpass von Klug nach sehenswertem Lauf über die linke Seite fand jedoch keinen Abnehmer (82.). Dann kam der VfL aber doch noch zum inzwischen verdienten Ausgleich: Nach einer Flanke vom linken Flügel landete der Kopfball von Taher am Innenpfosten, von wo er ins Netz flog (82.).

Dass sich die Hennefer mit dem einen Punkt nicht zufrieden gaben, spricht für ihr derzeitiges Selbstvertrauen. Der Siegtreffer war aber letztlich eine Einzelaktion von Andre Klug, der sich in einem Laufduell auf dem Flügel durchsetzte, in den Strafraum zog und dann trocken ins kurze Ecke zum 2:1 abschloss (86.).

FC Hennef: Altmann, Ehrenstein, Genesi, Viehweger, Roder, Jahn, Kilic. Brand (69. Diehl), Iohara (90. Wagner), Eck, Klug (88. Kunzika).