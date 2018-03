Zuversichtlich nach Testspiel

Bonn. Der FC Blau-Weiß Friesdorf sieht sich nach zufriedenstellenden Testspielen gegen den Bonner SC für die Aufgabe im Liga-Alltag gewappnet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.03.2018

In Tagen wie diesen, wenn reihenweise die Fußballspiele den teils noch immer widrigen Platzverhältnissen zum Opfer fallen, ist der Mittelrheinligist FC BW Friesdorf eine gute Adresse. Am vergangenen Wochenende fragte Daniel Zillken, Coach des Regionalligisten Bonner SC, bei seinem Kollegen Giuseppe Brunetto kurzfristig wegen eines Testspiels an. Und das bereits zum zweiten Mal nach dem ersten Vergleich im Januar.

Brunetto musste nicht lange überlegen und sah eine mehr als anständige Leistung seiner Mannschaft, die nach 90 kurzweiligen Minuten am Sonntag lediglich mit 3:4 gegen den Viertligisten den Kürzeren zog. Das Punktspiel gegen Euskirchen war ausgefallen. „Mit solchen Spielen halten wir nicht nur unseren Rhythmus, sondern meine Spieler können sich auch weiterentwickeln“, sagt der FC-Trainer.

Nach der Kür folgt nun am Sonntag in der Mittelrheinliga die Pflicht – beim Tabellen-13., dem FC Pesch, der wie viele andere Clubs in den unteren Tabellenregionen um den Klassenerhalt kämpft und nur um drei Tore besser dasteht als der SSV Merten auf Abstiegsplatz 14. „Pesch hat zuletzt mit nur neun Mann ein 1:1 in Hürth über die Zeit gebracht“, weiß der FC-Trainer. Die Mannschaft aus dem Kölner Norden spiele sehr kompakt und ist nur schwer zu knacken. „Wir müssen Vollgas geben, um dort bestehen zu können“, sagt Brunetto.