3:2-Sieg gegen Pesch

Bonn. Mittelrheinligist FC Blau-Weiß Friesdorf holt beim 3:2 über den FC Pesch zweimal einen Rückstand auf. Trainer Giuseppe Brunetto liegt mit seinen Einwechslungen richtig.

Von Thomas Heinen, 10.09.2017

Vor der Partie in der Fußball-Mittelrheinliga zwischen dem FC Blau-Weiß Friesdorf und dem FC Pesch hatte FC-Trainer Giuseppe Brunetto vor dem Aufsteiger gewarnt. „Pesch ist eine sehr unangenehm zu spielende Mannschaft.“ Der 44-Jährige sollte Recht behalten. Denn die Mannschaft aus dem Kölner Norden hatte lange die Nase vorn. Aber das bessere Ende beim 3:2 (1:1) hatten am Ende die Gastgeber. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe und ein Sieg der Moral“, sagte Brunetto.

Zweimal mussten die Gastgeber einem Rückstand hinterherlaufen. In der 14. Minute schlugen die Gäste zum ersten Mal zu. Iskender Papazoglu hatte den Ball nach einer Flanke von Marcel Dawidowski am chancenlosen FC-Schlussmann David Weidner vorbei eingeschoben. Keine 15 Minuten später schlugen die Gastgeber erstmals zurück. Amir Mostowfi setzte sich gegen drei Pescher Abwehrspieler durch und flankte anschließend präzise nach innen, wo Metin Kizil den Ball aus etwa zehn Metern zum 1:1 einnetzte.

Civgin beschert den Blau-Weißen drei Punkte

Mit der Einwechslung von Edson De Oliveira da Conceicao ab der 46. Minute bewies Brunetto dann erstmals sein glückliches Händchen. Der ehemalige Euskirchener hielt nach der erneuten Pescher Führung, die wieder Iskender Papazoglu in der 60. Minute erzielt hatte, mit seinem Treffer zum 2:2 für Friesdorf die Spannung oben (78.). Die Gastgeber witterten ihre Chance gegen den langsam nachlassenden Aufsteiger und machten weiter Druck.

Den Lohn für die Mühen erntete schließlich Kubilay Civgin mit dem 3:2-Siegtreffer in der 84. Minute. Auch Civgin hatte Brunetto in der 79. Minute eingewechselt. In der 90. Minute handelte sich Georg Sakri nach einer Unsportlichkeit gegen Friesdorfs Angreifer Blendi Idrizi noch die Rote Karte ein.

FC Friesdorf: Weidner, Biermann, Liontos, Mostowfi, Fichtl (46. Hoxhaj), Idrizi, Benidir, Kartal, Kamm, Kizil (79. Civgin), Püttmann (46. De Oliveira).