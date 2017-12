Siegesserie in der Mittelrheinliga

Siegburg. Der FC Hennef 05, Primus der Mittelrheinliga, hat das Derby beim Siegburger SV 04 mit 5:2 gewonnen. Es war bereits der neunte Siege in Serie.

Von Harald Stross, 04.12.2017

Die Mittelrheinligafußballer des FC Hennef 05 marschieren scheinbar unaufhaltsam in Richtung Regionalliga. Mit dem 5:2 (2:1) beim Siegburger SV 04 stellte die Elf von Trainer Sascha Glatzel den bisher vom FC Wegberg-Beeck gehaltenen Ligarekord von neun Siegen in Serie ein und bewahrte gleichzeitig den Acht-Punkte-Vorsprung auf die Verfolger aus Herkenrath und Freialdenhoven.

Trotz grenzwertiger Platzverhältnisse entwickelte sich von der ersten Minute an eine tempo- und abwechslungsreiche Begegnung, bei der die Angriffsbemühungen beider Teams schon bald von Erfolg gekrönt waren. Mit einem Freistoß aus 18 Metern, der sich unhaltbar für den Ex-Siegburger Niclas Altmann im Hennefer Kasten genau neben dem Pfosten ins Eck senkte, brachte Julian Fälber die Elf von SSV-Trainer Kinan Moukhmalji in Führung (11.). Die Freude währte allerdings nicht lange: Nach einem Freistoß auf der anderen Seite durch den Hennefer Johannes Jahn wurde Felix Heinz in der Mauer am Arm getroffen. Die Folge war ein Elfmeter, den FCH-Kapitän Dennis Eck verwandelte (15.). Nach einem Pressschlag von Florian Diehl und dem herausstürmenden SSV-Keeper Michael Vogel reagierte Sven Brand am schnellsten und schob den Ball zum 2:1 für die Gäste ins Tor (32.).

Zehn Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte passierte die für den weiteren Verlauf mitentscheidende Szene an der Siegburger Strafraumgrenze: Der ehemalige Hennefer Christopher Mai stoppte Diehl mit einem Foul, das der Unparteiische als „Notbremse“ wertete – er zeigte Mai die Rote Karte. Den fälligen Freistoß setzte Jahn zum 3:1 für den FCH in die Maschen (57.). Die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer durch Felix Heinz vereitelte Altmann mit einem Reflex (62.). Spannend wurde es zumindest kurzzeitig, nachdem Fälber nach einem Foul von Hannes Viehweger trotz Unterzahl per Elfmeter auf 2:3 verkürzte (68.). Das 2:4, mit dem sich Eck an die Spitze der Torjägerliste schoss, bedeutete wenig später dann aber die Vorentscheidung (71.). Sakae Iohara machte den verdienten Hennefer Erfolg perfekt, indem er einen Freistoß von Eck ins SSV-Gehäuse verlängerte (77.).

FCH-Coach Glatzel zeigte sich nachher zufrieden: „Obwohl man im Nachhinein sagen muss, dass alles für uns gelaufen ist, hätte ich die Partie bei diesen Platzverhältnissen nicht angepfiffen. Jetzt bin ich natürlich froh, dass wir das Derby verdient gewonnen haben.“ Entsprechend enttäuscht war Moukhmalji: „Wir haben zu viele Abspielfehler gemacht und bei den Gegentoren auch im Abwehrbereich nicht gut ausgesehen.“

Siegburger SV 04: Vogel, Wieland, N. Welt, Inger, Ullmann, Lingen, Günther (85. Jung), Heinz (77. Brückers), Mai, F. Welt (66. Ngyombo), Fälber.

FC Hennef 05: Altmann, Ehrenstein, Genesi, Roder, Viehweger, R. Schöller, Jahn, Brand (77. Koc), Diehl (61. Wagner), Iohara, Eck (86. Stoffels).