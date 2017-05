Hennef. In der Mittelrheinliga hat der FC Hennef den VfL Rheinbach mit 5:1 besiegt. Der FC festigte damit seinen 13. Tabellenplatz und sichert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt.

Von Harald Stroß, 29.05.2017

Für den FC Hennef 05 ist der Klassenverbleib in der Fußball-Mittelrheinliga zum Greifen nah. Den wahren Wert ihres 5:1 (1:1)-Erfolges über den VfL Rheinbach erfuhren die Akteure der Rot-Weißen erst eine Stunde nach Spielende, als bekannt wurde, dass der direkte Konkurrent FC Inde Hahn dem FC Wegberg-Beeck mit 0:3 unterlegen war.

Die erste Möglichkeit der Partie hatte Gästestürmer Torben Gärtner, dessen Kopfball nach einem Freistoß knapp am Pfosten vorbeistrich (13.). Es folgten Hennefer Chancen im Zwei-Minuten-Takt: Den Auftakt machte Fabian Montabell, der nach einem Zuspiel von René Dabers den Ball nervenstark an VfL-Torwart Luca Degen vorbei zum 1:0 ins linke Eck schob (18.). Dann reklamierten die Hausherren vergebens einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul an Sakae Iohara (20.). Schließlich scheiterte Dabers aus kurzer Distanz ebenso an Degen wie Daniel Jamann (22., 24.).

Für die aus Sicht der Mannschaft von VfL-Trainer Alexander Mehl unglücklichste Szene der ersten Hälfte sorgte Keeper Degen, der nach einem Handspiel außerhalb des Strafraumes die Rote Karte sah (27.) und seinen Trainer zum Improvisieren zwang. In Unterzahl gelang dem Tabellenschlusslicht sogar noch der Ausgleich, als Kapitän Maximilian Klemp einen Elfmeter nach einem Foul von Andy Habl an Gärtner nutzte (34.).

Mit seinem 50. Meisterschaftstor für seinen Verein brachte René Dabers die Hennefer mit einem Schuss aus der Drehung nach dem Wechsel erneut nach vorn (47.). Mit dem 3:1 durch Dennis Eck nach einer Kombination über Wegner und Dabers war der Widerstand der bis dahin gut mitspielenden Rheinbacher endgültig gebrochen (76.). Mit einem direkten Freistoß aus 18 Metern erhöhte Johannes Jahn auf 4:1 (84.), ehe Wegner nach einer Ecke und Kopfballverlängerung von Habl mit dem 5:1 den Schlusspunkt unter ein in der zweiten Halbzeit einseitiges Derby setzte (89.).

Damit hat der FC Hennef nicht nur den 13. Tabellenplatz gefestigt, sondern den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag bei drei Punkten Vorsprung auf die Hahner und einem um neun Treffer besseren Torverhältnis so gut wie sicher.

FC Hennef 05: Altmann, Habl, Ehrenstein, Viehweger, Roder, Jahn, Jamann, Eck, Dabers (89. Niklas), Iohara (81. Klug), Montabell (71. Wegner).

VfL Rheinbach: Degen, Neubauer, Schirmer, P. Klemp, Oki (69. Wessels), Flohe, M. Klemp, Motohashi (28. Nippoldt), Takano, Ooka, Gärtner.