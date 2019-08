Rechtsstreit in Bonn und an der Sieg

Bonn. Der erste Spieltag der Kreisligen in den Kreisen Bonn und Sieg ist für Sonntag komplett abgesagt worden und wird im Dezember dieses Jahres nachgeholt. Das gab der FVM-Vorsitzende des Kreises Bonn, Jürgen Bachmann, am Abend bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2019

Der vorläufige traurige Höhepunkt des Verhandlungsmarathons im Fall um das Kreisliga-A-Spiel zwischen den Sportfreunden Ippendorf und dem SV Beuel 06 ist erreicht: Der 1. Spieltag sämtlicher Kreisligen der Kreise Bonn und Sieg ist abgesagt und für den 15. Dezember 2019 neuangesetzt worden. Das gab der Vorsitzende des Kreises Bonn, Jürgen Bachmann, am Abend bekannt. "Aufgrund neuer Entwicklungen mussten wir uns zu diesem Schritt entscheiden", sagte Bachmann. "Ich habe mich mit dem Vorsitzenden des Kreises Sieg, Guido Fuchs, unterhalten: Auch der Kreis Sieg wird diesen Schritt gehen."

Vorausgegangen ist dieser Entscheidung ein Verhandlungsmarathon, bei dem es um das Duell zwischen den Sportfreunden Ippendorf und dem SV Beuel 06 der Bonner Kreisliga A ging. Wie berichtet, hatten die Ippendorfer bei dem 2:1-Sieg einen Spieler eingesetzt, der wegen einer zwei Spieltage zuvor ausgesprochenen Roten Karte nicht spielberechtigt war. Zum Zeitpunkt des Spiels lag allerdings ein Urteil des Bonner Kreissportgerichts vor, das den Einsatz des Akteurs fälschlicherweise erlaubte. Beuel legte Einspruch ein, daraufhin reihte sich eine Verhandlung an die nächste. Am Ende urteilte das Präsidium des Verbandes Mittelrhein, dass die Bezirksliga aufgestockt wird und das Kreisgericht Köln ordnete ein Wiederholungsspiel zwischen Ippendorf und Beuel an. Ippendorf trat nicht an, Beuel siegte per Wertung. Damit liegt der SV in der Quotientenregelung wieder vor dem Sieg-Vertreter Niederkassel.

Das Präsidium des Fußballverbandes Mittelrhein (FVM) hatte zuletzt entschieden, dass die Bezirksliga auf 17 Mannschaften aufgestockt werde - also Beuel und der 1. FC Niederkassel aufsteigen. Es folgten weitere Einsprüche, sogar eine einstweilige Verfügung, dass der erste Spieltag der Bezirksliga ausgesetzt werden soll. Offenbar ist auf Verbandsebene eine Entscheidung gefallen, die den Schritt der Vorsitzenden der Kreise Bonn und Sieg zu dieser Handlung bewogen hat.