Warum denn so kritisch? Endenichs Trainer Sammy Amraoui hatte allen Grund zur Freude - sein Team steht im Kreispokal-Finale.

BONN/RHEIN-SIEG. Kreispokal: Der Landesligist FV Endenich hat überraschend den Favoriten VfL Alfter mit 2:1 geschlagen. Die Endenicher stehen damit im Finale um den Kreispokal.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.09.2017

Im zweiten Halbfinale des Fußball-Kreispokals hat sich am Mittwochabend der Landesligist FV Endenich überraschend mit 2:1 (0:0) gegen den VfL Alfter durchgesetzt.

Der Favorit aus der Mittelrheinliga zeigte vor 400 Zuschauern vor allem in der ersten Halbzeit die reifere Spielanlage, scheiterte jedoch immer wieder an der gutstehenden Abwehr des Underdogs. Den Bann brach Andre Rosteck mit dem Führungstor für den VfL kurz nach der Pause (47.). Knapp zehn Minuten später kamen die Gastgeber, die lange Zeit nur auf Konter spielten, zum Ausgleich durch Philipp Menzler (56.).

In der Schlussphase setzten beide Teams dann alles auf eine Karte und es entwickelte sich ein offenes Spiel. Das 2:1 von Gian Luca Sanzone (80.) sollte dann die Entscheidung in der regulären Spielzeit für Endenich bringen. "Wir hatten die bessere Taktik und die Jungs haben das gut umgesetzt", sagte FVE-Trainer Sammy Amraoui.

Somit wird das Finale, dass am 3. Oktober im Sportpark Nord stattfindet, zu einer reinen Bonner Angelegenheit zwischen Endenich und dem FC BW Friesdorf, der sich am Dienstag mit 4:2 gegen den SSV Merten durchgesetzt hatte. Im Spiel um Platz drei ermitteln Merten und Alfter tags zuvor den dritten Teilnehmer für den FVM-Pokal, an dem dann auch der Regionalligist Bonner SC teilnimmt. kud

Endenich: Malzahn, Rüffer, Ruhnau, Schiffer, Menzler (87. Jegel), Herschbach (84. Alagöz), Knabbe, Hartmann, Reschke, Sanzone (90.+1 Laouamera), Krebel.

Alfter: Hamilton, Hoerner (79. Gweth), Rosteck, Ilk, Lünenbach, Dogan, Strompen, Greulich, Hergesell, Eckert (65. Zoller), Foukis.