Fußball-Mittelrheinliga

BONN. Im Duell der befreundeten Trainer Giuseppe Brunetto vom FC Blau-Weiß Friesdorf und Marco Zillken vom SV Bergisch Gladbach 09 sah es lange nach einem Sieg für die Friesdorfer aus. Dann kam die 90. Spielminute.

Von Thomas Heinen, 05.11.2017

Der Freundschaft zwischen Giuseppe Brunetto, dem Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten FC Blau-Weiß Friesdorf, und Marco Zillken, dem neuen Coach des SV Bergisch Gladbach 09, hätte wohl kein Ergebnis schaden können. Erst recht nicht das 2:2 (1:0) in der Bergisch Gladbacher Belkaw-Arena, der ersten Begegnung der beiden auf Cheftrainerebene. Den zufriedeneren Eindruck machte indes Zillken, dessen Mannschaft in der 90. Minute dank eines von Petar Madunic verschuldeten Foulelfmeters noch den Ausgleich markierte. Marvin Steiger verwandelte für die Hausherren sicher.

„Insgesamt hatten wir mehr vom Spiel und vor allem in der ersten Hälfte auch die besseren Chancen“, meinte dagegen Brunetto. Dass es nur zur dünnen 1:0-Führung für die Gäste durch Edson de Oliveira da Conceicao (21.) reichte, lag an der Fahrlässigkeit vor allem von Blendi Idrizi und Lukas Püttmann, die eine Fülle bester Torgelegenheiten liegen ließen. Aber nicht nur in der Offensive agierten die Friesdorfer nachlässig. Beim 1:1 durch Patrick Hill (61.) war der Ball laut Brunetto gefühlt minutenlang in der Luft. „Zeit genug, um diesen Ball zu verteidigen“, meinte der FC-Trainer.

Acht Minuten vor dem Abpfiff schienen die Friesdorfer Unzulänglichkeiten doch noch straffrei ausgehen zu können. Denn FC-Kapitän Recep Kartal versenkte bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit einen Freistoß direkt. „Im Anschluss aber fehlte uns die Reife“, sagte Brunetto. Zunächst sah Edson De Oliveira da Conceicao in der 85. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Und dann packte Madunic in besagter 90. Minute „völlig unnötig“, so Brunetto, die Grätsche aus. „Mein Freund Marco kann mit dem Punkt sicherlich besser leben“, sagte der FC-Coach. „Für uns war das eine gefühlte Niederlage.“

FC BW Friesdorf: Weidner, Madunic, Liontos, Kizil (58. Hoxhaj), Lima Ribeiro (70. Tuysuz), de Oliveira da Conceicao, Fichtl, Püttmann (87. Benidir), Kamm, Kartal, Idrizi.