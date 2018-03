BONN. Die Situation im Abstiegskampf ist für den VfL Alfter weiter prekär. Im Heimspiel gegen Hürth fordert Trainer Hermann-Josef Werres von seiner Mannschaft einen Sieg.

Von bl, 09.03.2018

Am 10. September vergangenen Jahres war die Welt beim VfL Alfter noch in Ordnung. Nach einem 1:0-Erfolg beim FC Hürth stand der VfL auf Platz zwei in der Fußball-Mittelrheinliga. Ein halbes Jahr später kämpfen die Vorgebirgler vor dem Rückspiel am Sonntag (15 Uhr, Strangheidgesweg) um den Klassenerhalt. Nachdem die Partie gegen den SV Siegburg am vergangenen Wochenende abgesagt wurde und gleichzeitig die Konkurrenz punktete, hat sich die Situation für die Alfterer verschlechtert. „Es wäre langsam an der Zeit, wieder einen Sieg zu landen“, sagt Trainer Hermann-Josef Werres nach zuletzt zwei Unentschieden.

Der VfL-Coach war zuletzt Augenzeuge, als sich der FC Hürth beim FC Pesch zu einem 1:1-Remis mühte. Doch blenden lassen will sich Werres davon nicht. Denn Siege gegen Hennef (2:0) und Euskirchen (3:0) zeugen von der Qualität der Hürther. „Der FC ist im Aufwind“, sagt Werres und erwartet eine enge Auseinandersetzung mit der Mannschaft des ehemaligen Alfterer Torsteher Kevin Kraus.

Andererseits kann Werres fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. „Um zu bestehen, müssen wir allerdings wesentlich besser spielen als gegen Wesseling-Urfeld“, weiß Werres und fügt ironisch hinzu: „Aber das dürfte ja nicht schwerfallen.“ Wohlwissend, dass seine Elf beim schmeichelhaften 1:1-Remis gegen die Urfelder meilenweit vor ihrer Bestform entfernt war. Die Begegnung gegen Siegburg wird am 15. März (20 Uhr) in der Kreisstadt nachgeholt.⋌