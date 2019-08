Fußballverband Mittelrhein legt Spieltag fest

Bonn. Nach dem Rechtsmarathon, der die Bonner Kreisligen seit Monaten beschäftigt hat, hat der Fußballverband Mittelrhein angekündigt, dass am Wochenende wieder in den Kreisklassen und der Bezirksliga 2 gespielt wird.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2019

Die Kuh ist vom Eis, der Einspruch vom Tisch, am Wochenende kann der Fußball auch in der Bezirksliga, Staffel 2, sowie in den Kreisligen in Bonn und an der Sieg endlich wieder rollen. Was bleibt, ist ein fader Beigeschmack nach dem monatelangen Rechtsstreit vor diversen Sportgerichten um einen Auf- oder Nichtaufstieg des SV Beuel 06 und/oder 1. FC Niederkassel in die Bezirksliga sowie um die Aufstockung der Bezirksliga auf 17 Mannschaften.



„Alle sieben Vereine haben ihren Einspruch gegen die Aufstockung der Herren-Bezirksliga, Staffel 2, nach einer Anpassung der Spielpläne zurückgezogen“, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM). „Die Initiative des FVM, den Dialog mit den Vereinen zu suchen, hat sich ausgezahlt. Nach dem konstruktiven Gespräch am vergangenen Donnerstag haben wir – insbesondere unsere Staffelleiter – mit Hochdruck nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Nun haben wir erfreulicherweise die bisherigen Bedenken der Vereine ausräumen können“, erklärte FVM-Präsident Bernd Neuendorf. Es sei wichtig und richtig gewesen, eine Einigung zu erzielen, denn das Warten auf eine finale sportrechtliche Entscheidung hätte den Spielbetrieb weitere Wochen lahmgelegt. „Das wollten wir unbedingt vermeiden.“



Die Nachholspiele für die ausgefallenen Spieltage vom 24./25. August und 28. August 2019 der Herren-Bezirksliga Staffel 2 finden am 18. September und am 3. Oktober statt. Der erste Spieltag (24./25. August) der Herren-Kreisligastaffeln wird im Kreis Bonn am 15. Dezember und im Kreis Sieg am 3. Oktober nachgeholt.

Offen ist bislang noch der Ausgang über die Nichtzulassungs-Beschwerde der Sportfreunde Ippendorf.