Bleibt Musculus?

08.01.2017

BSC-Trainer Daniel Zillken war beim eigenen Turnier eher Zaungast. Während sich sein Assistent Michael Braun um die Geschicke zwischen den Banden kümmerte, war der 49-jährige offensichtlich mit Vertragsgesprächen beschäftigt. So unterhielt sich Zillken intensiv mit Lucas Musculus, der nicht zum Hallenkader des BSC gehörte. Ob der 15-fache Torschütze in der Regionalliga dem Verein erhalten bleibt, entscheidet sich bis Mittwoch, wenn der BSC zum ersten Testspiel um 19 Uhr auf Kunstrasen in Köln-Poll auf den Drittligisten Fortuna Köln trifft. Dann sind auch zwei Gastspieler dabei: Mittelfeldspieler Gjorgji Antoski spielte zuletzt in den USA, Stürmer Luca Sasso-Sant für die U 23 von Eintracht Braunschweig. (hto)