ALFTER. Der VfL Alfter unterliegt dem FC Wegberg-Beeck mit 0:1, bleibt aber Tabellenführer der Fußball-Mittelrheinliga. Herkenrath kann am Donnerstag vorbeiziehen.

Von Ludovic Bürling, 15.05.2017

Der SC Wegberg-Beeck feierte den 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg im Spitzenspiel beim VfL Alfter so ausgelassen, als ob die Elf von Trainer Friedel Henßen gerade den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga geschafft hätte. Doch soweit ist es noch lange nicht. Auch die Meisterschaft ist nach dem 27. Spieltag der Mittelrheinliga offener denn je. Trotz der zweiten Niederlage in Folge bleibt der VfL Spitzenreiter, da der SV Bergisch Gladbach weiter schwächelt (1:2 gegen Freialdenhoven). Der TV Herkenrath kann allerdings mit einem Erfolg im Nachholspiel beim VfL Rheinbach (Donnerstag) an der Kohler-Elf vorbeiziehen.

Rund 350 Zuschauer im Waldstadion wohnten am Samstagabend einer Begegnung bei, die dem Prädikat hochklassig in allen Bereichen gerecht wurde. Am Ende entschied der Treffer von Armand Drevina in der 73. Spielminute die Partie zugunsten der Beecker, die aufgrund einer leichten spielerischen Überlegenheit verdient gewannen. Letztendlich waren es allerdings Nuancen, die über Sieg und Niederlage entschieden.

Im ersten Spielabschnitt waren die Kontrahenten zunächst darauf bedacht, einen frühen Gegentreffer zu vermeiden. Beide Teams richteten daher zunächst den Fokus auf eine stabile Defensivarbeit. Tormöglichkeiten blieben eher eine Rarität, doch diese hatten es in sich. Die erste Chance der Gäste vereitelte der überragende VfL-Keeper Kevin Kraus, als er den Schuss von Gästestürmer Sahin Dagistan entschärfte (18.). Die Vorgebirgler antworteten nach einer halben Stunde durch David Greulich, der aus der Distanz nur die Querlatte des Gästegehäuses traf. Vier Minuten später stand erneut Kevin Kraus, der in der nächsten Spielzeit seine Glanztaten für den FC Hürth abliefern wird, im Blickpunkt. Diesmal trieb er Nils Kochan zur Verzweiflung. Eine Gästeführung zur Pause wäre nicht unverdient gewesen, da sie spielerisch strukturierter agierten als die Elf von Trainer Jürgen Kohler.

Nach dem Wechsel lockerten beide Mannschaften die taktischen Zwänge und suchten die Entscheidung. Zweimal hatte Arian Berkigt die Gäste-Führung auf dem Fuß, doch zunächst zielte er vorbei (58.), anschließend fand er erneut in Kraus seinen Meister (61.). Alfter blieb die erneute Antwort nicht schuldig: Zunächst fehlten Julian Krebel nach einem Eckball von Patrick Dietz wiederum die berühmten Zentimeter, als sein Kopfball ans Aluminium klatschte (65.). Kurz darauf köpfte Mory Konate freistehend vorbei (68.). Fast im Minutentakt ging es weiter. Alexander Liontos klärte auf der eigenen Torlinie (68.), während Jan-Patrick Kadiata an Gästetorsteher Stefan Zabel scheiterte (71.). Dem 0:1 durch Drevina (73.) hatten die Kohler-Schützlinge am Ende nur noch zwei Möglichkeiten durch Patrick Dietz (78.) und Jan-Patrick Kadiata in der Nachspielzeit entgegenzusetzen.

Alfter: Kraus, Krebel (77. Civgin), Liontos (89. T. Dogan), Hoerner, Greulich, Konate, L. Kadiata, Dietz, Mehmeti (63. J.P. Kadiata), M. Dogan, Ilk.