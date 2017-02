Köln. Die Serie unbesiegter Heimspiele hat beim 1. FC Köln auch gegen die wiedererstarkten Schalker gehalten. Trotz eines blitzschnellen Rückstands kamen die Hausherren noch zu einem 1:1 und sind damit seit zehn Begegnungen im Rheinenergie-Stadion unbezwungen.

Von Joachim Schmidt, 19.02.2017

Allerdings vermochten die Kölner es erneut nicht, durch einen Sieg in der Tabelle vom siebten Tabellenplatz vorzurücken. Den Ausgleich hatte wieder einmal Anthony Modeste erzielt, für den es bereits der 17. Saisontreffer war. Die Gastgeber begannen im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften Rheinenergie-Stadion mit einer Dreierkette in der Abwehr. Auf deren Zentrumsposition gab Neven Subotic sein FC-Heimdebüt.

Die Begegnung hatte aus Kölner Sicht noch keine Fahrt aufgenommen, da lagen sie nach 65 Sekunden bereits im Rückstand; das schnellste Gegentor seit dem Wiederaufstieg vor zweieinhalb Jahren. Auf der rechten FC-Abwehrseite spielte sich Daniel Caliguri mühelos an Frederik Sörensen vorbei, passte vors Tor, und dort vermochte Konstantin Rausch Schalkes Alessandro Schöpf nicht zu stoppen. Mehr zufällig als gewollt lupfte der Österreicher den Ball über den ihm entgegenspringenden Thomas Kessler ins Tor.

In der Folge versuchten die Hausherren in ihren Karnevalstrikots und auf dem neu verlegten Rasen ins Spiel zu finden, taten sich aber sehr schwer. Torchancen ergaben sich lange Zeit keine. Es fehlte an Zuspiele in den Strafraum, an Überraschungsmomenten und entscheidende Zweikampfgewinne.

Einen Schreckmoment erlebten die Gastgeber in der 19. Minute, als Anthony Modeste verletzt wurde. Bei einem eher harmlosen Zweikampf an der Mittellinie fiel der Torjäger zu Boden und verletzte sich schmerzhaft an der linken Schulter. Nach einer längeren Behandlung spielte er weiter, hielt den linken Arm aber in Schonhaltung am Körper.

Das hinderte den Mittelstürmer aber nicht, in der 43. Minute den Ausgleich zu erzielen. Mit seinem 17. Saisontreffer zog er mit dem führenden Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang gleich. Die Vorarbeit zum 1:1 hatte Yuya Osako mit einem schönen Steilpass geleistet.

Angedeutet hatte sich der Ausgleich eine Minute zuvor. Da hatte zunächst Milos Jojic Schalkes Schlussmann Ralf Fährmann zu einer Rettungstat mit der linken Hand gezwungen. Wenig später wurde ein Konter über Anthony Modeste wegen vermeintlichen Abseits zurückgepfiffen. Ähnlich knapp war die Entscheidung auch beim Ausgleichstor des Stürmers. Doch diesmal entschied der Linienrichter zugunsten des Kölners.

Eine heikle Szene hatte Schiedsrichter Tobias Stieler praktisch mit dem Halbzeitpfiff zu entscheiden: Milos Jojic wurde im Strafraum von den Beinen geholt, während der Ball nach einem Schalker Rückpass noch nicht bei Ralf Fährmann angekommen war. Der Hamburger Unparteiische pfiff keinen Strafstoß, sondern die erste Halbzeit ab.

Drei Minuten nach Wiederbeginn war es wieder Anthony Modeste, der sich im Grenzbereich des Abseits‘ bewegte und zurückgepfiffen wurde. Die Partie nahm an Fahrt auf, beide Mannschaften gingen noch intensiver zur Sache. So rutschte der Ball bei einem Osako-Schuss am rechten Außenpfosten vorbei, wie er bei einem Goretzka-Versuch vor der Pause (34.) das linke Aluminium gestreichelt hatte.

Für die Schalker besaß Guido Burgstaller eine feine Möglichkeit (76.), doch sein gefühlvoller Schlenzer über Thomas Kessler hinweg trudelte am rechten Pfosten vorbei ins Aus. Wenige später (80.) war es zunächst der eingewechselte Choupo-Moting, der den Ball übers Tor spitzelte, dann scheiterte der ebenfalls wenige Minuten zuvor gekommene Max Meyer an Thomas Kessler. Obwohl die Schalker am Donnerstag noch in Thessaloniki spielen mussten, machten sie am Ende den frischeren Eindruck.

Köln: Kessler; Sörensen, Subotic, Heintz; Olkowski, Rausch; Höger, Hector; Jojic (74. Zoller); Modeste, Osako

Schalke: Fährmann; Höwedes, Naldo, Badstuber; Stambouli; Schöpf, Kolasinac; Goretzka, Caliguri (67. Meyer), Bentaleb (90.+2 Kehrer); Burgstaller (79. Choupo-Moting)

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Tore: 0:1 Schöpf (2.), 1:1 Modeste (43.).

Zuschauer: 50.000.

Gelbe Karten: Subotic, Sörensen – Stsambouli, Naldo.