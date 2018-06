28.06.2018 Regensburg. Der SSV Jahn Regensburg hat Kapitän Marco Grüttner einen Vertrag bis 2020 gegeben. Der Fußball-Zweitligist verlängerte damit das Arbeitspapier des Stürmers um ein Jahr.

Der 32-Jährige ist seit 2016 für die Oberpfälzer aktiv und hatte großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga sowie dem folgenden souveränen Klassenverbleib. In der vorigen Saison bestritt Grüttner bis auf ein Spiel, in dem er gelbgesperrt war, alle Partien über die volle Distanz. Er war mit 13 Toren und sechs Vorlagen Topscorer. (dpa)