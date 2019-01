KÖLN. Kurz vor Ende der Wechselfrist hat Fußball-Drittligist SC Fortuna Köln noch zwei Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Alwin Komolong und Florian Kraft schließen sich der Mannschaft an.

Von Alexander Wolf, 29.01.2019

Kurz vor Ende der Wechselfrist hat Fußball-Drittligist SC Fortuna Köln noch zwei Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Alwin Komolong kommt ein 24-jähriger Defensivspezialist zu den Zollstockern. Er war zuletzt vertraglos, spielte aber schon unter Trainer Tomasz Kaczmarek in der Regionalliga Südwest bei den Stuttgarter Kickers. Der in der defensiven Dreierkette flexibel einsetzbare Verteidiger absolvierte zwölf A-Länderspiele für Papua-Neuguinea. „Um der Mannschaft helfen zu können, muss er hart an sich arbeiten“, stellt Coach Kaczmarek klar.

Zudem wurde mit dem 20-jährigen Torhüter Florian Kraft ein Ersatz für die langzeitverletzte Nummer zwei, Jannik Bruhns gefunden. Dieser hatte sich in der Wintervorbereitung die Mittelhand gebrochen und wird nun durch den Reserve-Keeper vom VfL Bochum ersetzt. Der ehemalige U18-Nationaltorwart kam in der 2. Bundesliga noch nie zum Einsatz und spielte zuletzt regelmäßig 2016/17 in der A-Jugend-Bundesliga.