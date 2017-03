Revierderdy

31.03.2017 Düsseldorf. Die Wahrheit liegt auch und erst recht in einem Derby auf dem Platz. Doch die Zahlen-Spielereien im Vorfeld machen umso mehr Spaß. Denn über kaum ein Spiel wird so viel diskutiert wie über Schalke gegen Dortmund.

Die Partie endet unentschieden wegen des Schiedsrichters, Ralf Fährmann hält einen Elfmeter und Pierre-Emerick Aubameyang trifft mit fünf Sternen im Haar.

So könnte es am Samstag im Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund (15.30 Uhr) kommen - wenn die Statistiken dieser Saison wieder greifen. Die Deutsche Presse-Agentur hat einige interessante Zahlen zusammengestellt.

0 - Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer - und somit kann sie aus Dortmunder Sicht eigentlich nur unentschieden ausgehen. Der Berliner hat den BVB in dieser Saison schon dreimal gepfiffen - beim 3:3 in Ingolstadt, beim 1:1 in Köln und beim 1:1 in Mainz. Außerdem pfiff er das Derby auf Schalke in der Vorsaison - Endstand 2:2.

00 - Das Hinspiel in Dortmund endete torlos. Es war bereits die zehnte Nullnummer im Revier-Derby. Kein anderes Duell in der Bundesliga-Historie endete öfter 0:0. Allerdings: In den letzten zehn Spielen auf Schalke trafen immer beide Teams.

3 - Schalkes Torhüter Ralf Fährmann ist der Elfmeter-Killer der Bundesliga. Er hielt in dieser Saison bereits die Strafstöße des Frankfurters Alex Meier, des Hamburgers Johan Djourou und des Augsburgers Paul Verhaegh. Drei Elfmeter in einer Saison hielt vor ihm noch kein Schalker Bundesliga-Torhüter. Schönheitsfehler: Zwei der drei Partien verlor Schalke trotzdem.

5 - Fünf Sterne hat sich Dortmunds Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang in die Frisur rasieren lassen. So mancher Dortmunder Fan will darin ein Bekenntnis für ein fünftes BVB-Jahr des umworbenen Stürmers erkannt haben. Die Sterne leuchten angeblich im Dunkeln. Worauf Schalkes Manager Christian Heidel meinte: "Schade, dass wir nicht abends spielen."

12 - Ein Dutzend Auswärtssiege feierte der BVB bereits auf Schalke. Nur in Stuttgart war es einer mehr.

13 - 13 Punkte beträgt der Abstand derzeit zwischen beiden Teams. Der BVB ist mit 46 Punkten Dritter, S04 mit 33 Zählern Neunter. Umso wichtiger ist es für die Gelsenkirchener, den inoffiziellen Titel des Derby-Meisters zu gewinnen.

23 - Aubameyang führt mit 23 Treffern die Torschützenliste der Bundesliga an. Die besten Schalker Schützen - Alessandro Schöpf und Nabil Bentaleb - bringen es gerade mal jeweils auf fünf Saisontore. Die erfolgreichsten sechs haben zusammen nur einen Treffer mehr als der Dortmunder.

68 - Bereits als 15-Jähriger wechselte Michael Zorc 1978 zu Borussia Dortmund. Seine gesamte Karriere als Profi über blieb er dem BVB treu. Am Samstag erlebt Zorc sein 68. Derby als Spieler oder Funktionär.

150 - Das Duell am Samstag ist ein Jubiläumsspiel - das 150. Pflichtspiel, das beide Vereine gegeneinander bestreiten. Bisher liegt Schalke mit 58 zu 51 Siegen vorn, 40 Partien endeten unentschieden. Seit Einführung der Bundesliga führt aber der BVB mit 32:30 Siegen. (dpa)