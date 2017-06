DFL-Geschäftsführer Christian Seifert konnte einen Zuschauerrekord in den beiden höchsten deutschen Ligen verkünden.

23.06.2017 Frankfurt/Main. So viele Zuschauer wie nie zuvor haben in der vergangenen Saison die Spiele der Bundesliga und 2. Liga besucht.

Insgesamt 19 049 362 Menschen kamen nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) 2016/17 in die 36 Stadien der beiden höchsten deutschen Fußball-Spielklassen - ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber der Vorsaison. "Die Popularität der Bundesliga und 2. Bundesliga ist ungebrochen", wird Geschäftsführer Christian Seifert in einer DFL-Mitteilung zitiert.

Nach DFL-Angaben besuchten im Schnitt 40 693 Zuschauer die Bundesliga-Stadien. Das entspricht einer Auslastung von über 91 Prozent. 21 560 Menschen kamen zu den Spielorten der 2. Bundesliga - eine historische Höchstmarke. (dpa)