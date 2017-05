Rodriguez vor Wechsel?

10.05.2017 Wolfsburg. Ohne Torwart Koen Casteels und Mittelfeldspieler Riechedly Bazoer hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg seine Vorbereitung auf das vorletzte Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach fortgesetzt.

Casteels fehlte wegen Problemen an der Hüfte, Bazoer hat Schwierigkeiten mit der Wade. Ob die beiden Stammspieler am Samstag auflaufen können, werden die kommenden Tage zeigen.

Abwehrspieler Ricardo Rodriguez trainierte individuell. Der Schweizer soll vor einem Wechsel zum AC Mailand stehen. Das berichteten Medien in Italien. Als Ablösesumme sind 20 Millionen Euro im Gespräch. Auch der FC Schalke 04 soll Interesse an dem Schweizer haben, der die Erwartungen in Wolfsburg in dieser Saison nicht erfüllen konnte. (dpa)