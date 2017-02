09.02.2017 Berlin. Die Fußball-Frauen des FC Bayern München treffen im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung der vier Partien in der Runde der besten Acht. Damit kommt es schon im Viertelfinale zum Duell des Deutschen Meisters mit dem Pokalsieger.

In den drei weiteren Begegnungen empfängt Werder Bremen Vorjahresfinalist SC Sand, der SC Freiburg den 1. FFC Frankfurt und BV Cloppenburg bekommt es mit Bayer Leverkusen zu tun. Die Partien finden am 15. März statt, die beiden Halbfinals am 16. April und das Finale am 27. Mai.