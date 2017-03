340. Bundesliga-Einsatz

30.03.2017 Frankfurt/Main. Wolfgang Stark avanciert am 1. April zum alleinigen Rekord-Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga.

Der 47-Jährige soll in der Partie SC Freiburg gegen Werder Bremen zum 340. Mal im Einsatz sein und damit an Markus Merk (339) vorbeiziehen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. "Natürlich freue ich mich auf dieses besondere Spiel. Als Schiedsrichter zum 340. Mal ein Bundesliga-Spiel leiten zu dürfen, ist eine große Ehre", sagte Stark zu seinem Rekord.

Der Bayer feierte 1997 sein Debüt im Oberhaus, von 1999 bis 2014 war er auch international als FIFA-Referee im Einsatz. Zu seinen Karriere-Höhepunkten zählten die Olympischen Spiele 2008, die WM 2010 und die EM 2012. In der Bundesliga, wo er 2009/10 zum "Schiedsrichter des Jahres" gewählt wurde, seien ihm vor allem die zahlreichen Derbys in besonderer Erinnerung geblieben. "Auch für einen Schiedsrichter sind das tolle Aufgaben, wenn ein Spiel so viele Menschen fasziniert und ins Stadion zieht", erklärte Stark. (dpa)