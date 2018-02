Keine Vertragsverlängerung

03.02.2018 Augsburg. Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat ein Angebot zur Vertragsverlängerung für Rechtsverteidiger Daniel Opare zurückgezogen.

"Darüber hinaus hat der FCA dem 27-Jährigen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er sich kurzfristig einen neuen Verein suchen kann", hieß es in einer auf der Homepage der Augsburger veröffentlichten Mitteilung.

"Daniel Opare hat uns bewusst und trotz der Konfrontation mit Fakten wiederholt belogen. Des Weiteren hat er mehrfach gegen den Verhaltenskodex innerhalb der Mannschaft verstoßen", begründete FCA-Sportgeschäftsführer Stefan Reuter die Maßnahme.

Opare, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, hatte sich zuletzt mit Schalke-Trainer Domenico Tedesco und Manager Christian Heidel getroffen. Ein Leserreporter einer Boulevardzeitung hatte das Treffen, das damit öffentlich wurde, fotografiert.

"Wir beschäftigen uns mit sehr vielen Spielern. Wir wollten ein Bild von ihm bekommen", hatte Heidel am Donnerstag in Gelsenkirchen über das Meeting gesagt, das am Montag am Düsseldorfer Flughafen stattfand. "Es war uns nicht recht, dass es rausgekommen ist", sagte der Manager. Es gebe aber kein Angebot an den Verteidiger. Dass sich Heidel und Tedesco mit dem Spieler trafen, sei auch mit den Augsburgern abgesprochen gewesen, bemerkte der Schalke-Manager. (dpa)