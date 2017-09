Nach Achillessehnenproblemen

28.09.2017 Bremen. Der SV Werder Bremen kann im Nordderby gegen den Hamburger SV am Samstag (18.30 Uhr) wieder auf Kapitän Zlatko Junuzovic bauen.

"Er hat alles Trainingseinheiten absolviert, er ist auf jeden Fall eine Option", sagte Werder-Trainer Alexander Nouri. Junuzovic litt seit der Sommer-Vorbereitung an Achillessehnenproblemen und konnte am Dienstag erstmals mit dem Team trainieren. Ob der Österreicher von Beginn an spielen wird, ließ Nouri offen.

Unsicher sind dagegen die Einsätze von Ludwig Augustinsson und Lamine Sané. Der Abwehrspieler aus dem Senegal hat weiter Kniebeschwerden. Augustinsson bekam beim 0:0 gegen Freiburg einen Schlag auf das Knie. "Wir halten uns die Option weiter offen", erklärte Nouri. "Wir entscheiden am Freitag, ob es Sinn macht."

Die bislang noch sieglosen Bremer wollen im Derby beim ebenfalls kriselnden HSV den ersten Saisonerfolg. "Wir sind bereit, den Fight anzunehmen", stellte Nouri klar. Sportchef Frank Baumann ergänzte: "Ich erwarte ein hitziges Spiel, vor allem wegen der aktuellen Situation. Wir müssen auf alles gefasst sein." (dpa)