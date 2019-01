In die 3. Liga

08.01.2019 Johannesburg. Ersatz-Torhüter Michael Zetterer vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen steht vor einem vorübergehenden Wechsel zum Drittligisten Würzburger Kickers.

Der 23-Jährige reist mit den Franken für eine Woche ins Trainingslager nach Spanien, teilte Werder mit. Werder-Sportchef Frank Baumann erklärte am Randes des Trainingslagers der Bremer in Südafrika, dass eine Vertragsverlängerung in Verbindung mit einer Ausleihe nach Würzburg eine Option für die Norddeutschen sei. Zetterer galt als großes Talent, hatte aber immer wieder Pech mit zum Teil schweren Verletzungen und ist aktuell die Nummer drei bei Werder. (dpa)